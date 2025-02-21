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Проходит дальше Пафос
20.02.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Омония
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Лига конференций
21 февраля 2025, 02:35 |
13
0

Пафос – Омония – 2:1. Киприотское дерби. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля оказались сильнее

21 февраля 2025, 02:35 |
13
0
Пафос – Омония – 2:1. Киприотское дерби. Видео голов и обзор матча
Pafos FC

21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций встретились две кипрские команды – «Пафос» и «Омония».

Новый формат еврокубков свел две команды из одной страны уже в первом раунде плей-офф.

Первая игра не выявила победителя, а во второй сильнее были хозяева.

В первом тайме за «Пафос» забил Бруну. Во втором команды обменялись голами: за «Омонию» отличился Йоветич, а за «Пафос» - Хонатан Сильва.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

Пафос (Кипр) – Омония (Кипр) – 2:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Бруну, 28, Хонатан Сильва, 65 - Йоветич, 60

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Хонатан Сильва (Пафос).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Омония).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно (Пафос).
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Итоги 1/16 финала Лиги конференций. На кого по сетке может попасть Челси?
Лига конференций Пафос Омония видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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