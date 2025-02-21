Пафос – Омония – 2:1. Киприотское дерби. Видео голов и обзор матча
Хозяева поля оказались сильнее
21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций встретились две кипрские команды – «Пафос» и «Омония».
Новый формат еврокубков свел две команды из одной страны уже в первом раунде плей-офф.
Первая игра не выявила победителя, а во второй сильнее были хозяева.
В первом тайме за «Пафос» забил Бруну. Во втором команды обменялись голами: за «Омонию» отличился Йоветич, а за «Пафос» - Хонатан Сильва.
Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля
Пафос (Кипр) – Омония (Кипр) – 2:1 (первый матч - 1:1)
Голы: Бруну, 28, Хонатан Сильва, 65 - Йоветич, 60
Видео голов и обзор матча
События матча
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