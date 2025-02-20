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Лига конференций
Олимпия Любляна
20.02.2025 19:45 – 39 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Борац Баня-Лука
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:01
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0

Лига конференций. Ответные матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 20 февраля пройдут ответные поединки 1/16 финала Лиги конференций

20 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:01
76
0
Лига конференций. Ответные матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА. Стадион Бетиса

Вечером 20 февраля проходят ответные поединки 1/16 финала Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кипрская Омония, за которую выступает украинский хавбек Роман Безус, сыграет дерби против клуба Пафос.

⚽️ Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи, 20 февраля

  • 19:45. Бетис (Испания) – Гент (Бельгия) – (первый матч – 3:0)
  • 19:45. Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания) – (первый матч – 2:1)
  • 19:45. Олимпия (Словения) – Борац (Босния и Герцеговина) – (первый матч – 0:1)
  • 19:45. Пафос (Кипр) – Омония (Кипр) – (первый матч – 1:1)
  • 22:00. АПОЭЛ (Кипр) – Целе (Словения) – (первый матч – 2:2)
  • 22:00. Панатинаикос (Греция) – Викингур (Исландия) – (первый матч – 1:2)
  • 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Мольде (Норвегия) – (первый матч – 1:0)
  • 22:00. Ягеллония (Польша) – Бачка-Топола (Сербия) – (первый матч – 3:1)

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

19:45. Бетис (Испания) – Гент (Бельгия)

19:45. Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания)

19:45. Олимпия (Словения) – Борац (Босния и Герцеговина)

19:45. Пафос (Кипр) – Омония (Кипр)

22:00. АПОЭЛ (Кипр) – Целе (Словения)

22:00. Панатинаикос (Греция) – Викингур (Исландия)

22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Мольде (Норвегия)

22:00. Ягеллония (Польша) – Бачка-Топола (Сербия)

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Лига конференций смотреть онлайн Бетис Панатинаикос Копенгаген Омония Ягеллония Белосток АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Олимпия Любляна Мольде Целе Викингур Хайденхайм Пафос ТСЦ Бачка-Топола Борац Баня-Лука Роман Безус
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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