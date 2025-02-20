Лига конференций. Ответные матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 20 февраля пройдут ответные поединки 1/16 финала Лиги конференций
Вечером 20 февраля проходят ответные поединки 1/16 финала Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.
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Кипрская Омония, за которую выступает украинский хавбек Роман Безус, сыграет дерби против клуба Пафос.
⚽️ Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи, 20 февраля
- 19:45. Бетис (Испания) – Гент (Бельгия) – (первый матч – 3:0)
- 19:45. Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания) – (первый матч – 2:1)
- 19:45. Олимпия (Словения) – Борац (Босния и Герцеговина) – (первый матч – 0:1)
- 19:45. Пафос (Кипр) – Омония (Кипр) – (первый матч – 1:1)
- 22:00. АПОЭЛ (Кипр) – Целе (Словения) – (первый матч – 2:2)
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – Викингур (Исландия) – (первый матч – 1:2)
- 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Мольде (Норвегия) – (первый матч – 1:0)
- 22:00. Ягеллония (Польша) – Бачка-Топола (Сербия) – (первый матч – 3:1)
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
19:45. Бетис (Испания) – Гент (Бельгия)
19:45. Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания)
19:45. Олимпия (Словения) – Борац (Босния и Герцеговина)
19:45. Пафос (Кипр) – Омония (Кипр)
22:00. АПОЭЛ (Кипр) – Целе (Словения)
22:00. Панатинаикос (Греция) – Викингур (Исландия)
22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Мольде (Норвегия)
22:00. Ягеллония (Польша) – Бачка-Топола (Сербия)
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