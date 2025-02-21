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Лига конференций
Олимпия Любляна
20.02.2025 19:45 – 90+ 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Борац Баня-Лука
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Лига конференций
21 февраля 2025, 13:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:18
55
0

Олимпия – Борац Баня-Лука – 0:0. Нереализованый пенальти. Обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля 2025, 13:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:18
55
0
Олимпия – Борац Баня-Лука – 0:0. Нереализованый пенальти. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпия – Борац Баня-Лука

В четверг, 20 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций сошлись «Олимпия» Любляна и боснийский клуб «Борац Баня-Лука».

Хозяева активнее приступили к матчу. Уже на 7-й минуте встречи испанский форвард Алехандро Бланко не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера гостей. После этого словенская команда создала еще несколько опасных моментов, но забить так и не удалось.

Во втором тайме боснийская команда начала защищаться куда более компактно, не позволив «Олимпии» создавать опасные моменты. В итоге именно боснийская команда квалифицировалась в следующий раунд Лиги конференций.

Лига конференцый, 1/16 финала, 20 февраля

Олимпия – Борац Баня-Лука – 0:0 (0:1 по итогам двух матчей)

Видеообзор матча:

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Борац Баня-Лука Олимпия Любляна Лига конференций видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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