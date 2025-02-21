Олимпия – Борац Баня-Лука – 0:0. Нереализованый пенальти. Обзор матча

В четверг, 20 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций сошлись «Олимпия» Любляна и боснийский клуб «Борац Баня-Лука».

Хозяева активнее приступили к матчу. Уже на 7-й минуте встречи испанский форвард Алехандро Бланко не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера гостей. После этого словенская команда создала еще несколько опасных моментов, но забить так и не удалось.

Во втором тайме боснийская команда начала защищаться куда более компактно, не позволив «Олимпии» создавать опасные моменты. В итоге именно боснийская команда квалифицировалась в следующий раунд Лиги конференций.

Лига конференцый, 1/16 финала, 20 февраля

Олимпия – Борац Баня-Лука – 0:0 (0:1 по итогам двух матчей)

Видеообзор матча: