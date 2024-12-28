Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто среди лучших? Названа символическая сборная 2024 года по версии IFFHS
Другие новости
28 декабря 2024, 09:25 | Обновлено 28 декабря 2024, 09:28
369
1

Кто среди лучших? Названа символическая сборная 2024 года по версии IFFHS

Федерация подвела итоги футбольного года

28 декабря 2024, 09:25 | Обновлено 28 декабря 2024, 09:28
369
1
Кто среди лучших? Названа символическая сборная 2024 года по версии IFFHS
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) представила символическую сборную 2024 года.

В список включены 11 лучших игроков года на своих позициях-амплуа.

Символическая сборная 2024 года по версии IFFHS

Вратарь:

  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Защитники:

  • Данные Карвахаль (Испания, Реал Мадрид)
  • Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити)
  • Антонио Рюдигер (Германия, Реал Мадрид)
  • Альфонсо Дэвис (Канада, Бавария)

Полузащитники:

  • Родри (Испания, Манчестер Сити)
  • Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
  • Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид)

Нападающие:

  • Ламин Ямал (Испания, Барселона)
  • Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

По теме:
«Я на правильном пути». Винисиус – о награде от Globe Soccer Awards
ФОТО. Вот почему Джуд Беллингем – идеальный старший брат. Респект
Есть талант. Реакция фанов на награду Ламина Ямаля на Globe Soccer Awards
IFFHS символическая сборная Эмилиано Мартинес Дани Карвахаль Рубен Диаш Антонио Рюдигер Альфонсо Дэвис Родри Джуд Беллингем Тони Кроос Ламин Ямал Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор
Андрій Вітренко Источник: IFFHS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Футбол | 28 декабря 2024, 07:27 13
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо

Бывший нападающий киевлян не может простить Владиславу Ванату его шутку

В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
Футзал | 27 декабря 2024, 21:43 0
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба

Сборная Украины удержала пятое место в рейтинге УЕФА по футзалу

Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Футбол | 27.12.2024, 19:53
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
КДК наказал Кривбасс и Карпаты за отказ пожать руки после матча
Футбол | 28.12.2024, 09:40
КДК наказал Кривбасс и Карпаты за отказ пожать руки после матча
КДК наказал Кривбасс и Карпаты за отказ пожать руки после матча
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
Футбол | 27.12.2024, 11:01
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Замісь Ямала- Кейн!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
27.12.2024, 07:48 5
Футбол
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
27.12.2024, 10:44 1
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
26.12.2024, 09:22 16
Бокс
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
27.12.2024, 08:05 13
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 10
Футбол
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
27.12.2024, 18:43 8
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем