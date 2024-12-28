Кто среди лучших? Названа символическая сборная 2024 года по версии IFFHS

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) представила символическую сборную 2024 года.

В список включены 11 лучших игроков года на своих позициях-амплуа.

Символическая сборная 2024 года по версии IFFHS

Вратарь:

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Защитники:

Данные Карвахаль (Испания, Реал Мадрид)

Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити)

Антонио Рюдигер (Германия, Реал Мадрид)

Альфонсо Дэвис (Канада, Бавария)

Полузащитники:

Родри (Испания, Манчестер Сити)

Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид)

Нападающие: