Другие новости28 декабря 2024, 09:25 | Обновлено 28 декабря 2024, 09:28
369
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Кто среди лучших? Названа символическая сборная 2024 года по версии IFFHS
Федерация подвела итоги футбольного года
28 декабря 2024, 09:25 | Обновлено 28 декабря 2024, 09:28
369
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IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) представила символическую сборную 2024 года.
В список включены 11 лучших игроков года на своих позициях-амплуа.
Символическая сборная 2024 года по версии IFFHS
Вратарь:
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
Защитники:
- Данные Карвахаль (Испания, Реал Мадрид)
- Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити)
- Антонио Рюдигер (Германия, Реал Мадрид)
- Альфонсо Дэвис (Канада, Бавария)
Полузащитники:
- Родри (Испания, Манчестер Сити)
- Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
- Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид)
Нападающие:
- Ламин Ямал (Испания, Барселона)
- Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
- Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
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