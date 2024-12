27 декабря стартовал командный турнир United Cup 2025, который будет проходить до 5 января в двух австралийских городах: Сиднее и Перте.

Матчем-открытие стало противостояние сборных Казахстана и Испании, которые выступают в группе С вместе с Грецией.

Казахстан одержал победу со счетом 2:1. Все решилось на супертай-брейке третьей игры, где тандем Елена Рыбакина / Александр Шевченко одержал победу над дуэтом Ивон Кавалье-Реймерс / Пабло Карреньо Буста со счетом 10:7.

United Cup 2025. Группа С

Казахстан – Испания – 2:1

Следующие поединки группы запланированы на 28 и 30 декабря. В субботу встретятся сборные Греции и Испании, а в понедельник на корте сойдутся команды Греции и Казахстана.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Понадобился супертай. Как Казахстан и Испания открыли United Cup 2025

"Mic Drop Moment" 🔊



Team Kazakstan comes through a nail biter 7-6 6-7 10-7 to win the opening tie at the United Cup 2-1 over Spain 🤯@UnitedCupTennis #UnitedCup pic.twitter.com/z9Zdxo1iKQ