«На кону большие деньги». Борнмут готов продать Забарного ПСЖ или Ман Сити
Илья может сменить клубную прописку уже в январе
Бывший скаут «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Мик Браун заявил, что «Борнмут» будет готов продать украинского защитника Илью Забарного уже в ближайшее трансферное окно.
«Если они получат действительно большое предложение, я думаю, они его отпустят. Учитывая интерес таких команд, как «Манчестер Сити» и ПСЖ, можно сказать, что на кону будут большие деньги.
«Сити» хочет повысить качество своей защиты. Он – еще молодой и имеет опыт игры на самом высоком уровне, поэтому он определенно соответствует их профилю.
В этом сезоне он достиг действительно потрясающих результатов, поэтому к нему и есть такой интерес. «Борнмут« имеет несколько очень интересных молодых игроков, таких как Забарный, которые могли бы стать долгосрочной целью для многих ведущих клубов», – цитирует Брауна Football Insider.
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