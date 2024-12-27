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  4. «На кону большие деньги». Борнмут готов продать Забарного ПСЖ или Ман Сити
Англия
27 декабря 2024, 21:55 |
1330
2

«На кону большие деньги». Борнмут готов продать Забарного ПСЖ или Ман Сити

Илья может сменить клубную прописку уже в январе

27 декабря 2024, 21:55 |
1330
2
«На кону большие деньги». Борнмут готов продать Забарного ПСЖ или Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший скаут «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Мик Браун заявил, что «Борнмут» будет готов продать украинского защитника Илью Забарного уже в ближайшее трансферное окно.

«Если они получат действительно большое предложение, я думаю, они его отпустят. Учитывая интерес таких команд, как «Манчестер Сити» и ПСЖ, можно сказать, что на кону будут большие деньги.

«Сити» хочет повысить качество своей защиты. Он – еще молодой и имеет опыт игры на самом высоком уровне, поэтому он определенно соответствует их профилю.

В этом сезоне он достиг действительно потрясающих результатов, поэтому к нему и есть такой интерес. «Борнмут« имеет несколько очень интересных молодых игроков, таких как Забарный, которые могли бы стать долгосрочной целью для многих ведущих клубов», – цитирует Брауна Football Insider.

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Илья Забарный ПСЖ Манчестер Сити Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
ну только не в Сити. В ПСЖ тоже нездоровая атмосфера.
надо ждать предложения от Реала.
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+3
vh
Терміново в Ліверпуль, треба встигнути набратися досвіду з Вірджилом
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0
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