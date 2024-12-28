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WTA
28 декабря 2024, 03:03 | Обновлено 28 декабря 2024, 03:04
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0

Жеребьевка WTA 500 в Брисбене, где сыграют Костюк, Ястремская и Калинина

Первый турнир сезона для украинок начнется уже 29 декабря и пройдет до 5 января

28 декабря 2024, 03:03 | Обновлено 28 декабря 2024, 03:04
211
0
Жеребьевка WTA 500 в Брисбене, где сыграют Костюк, Ястремская и Калинина
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 28 декабря состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия).

На этих соревнованиях 2025 год откроют три украинские теннисистки: Марта Костюк (WTA 18), Даяна Ястремская (WTA 33) и Ангелина Калинина (WTA 56).

Костюк начнет выступления в Брисбене со 2-го раунда. Ее первой соперницей станет победительница противостояния Юань Юэ (Китай, WTA 49) – Аранча Рус (Нидерланды, WTA 76).

Ястремская также как и Марта стартует с 1/16 финала. Первой оппоненткой Даяны будет либо Анастасия Потапова (WTA 35), либо теннисистка из квалификации.

Калинина в 1/32 финала сыграет против Ван Яфань (Китай, WTA 62). Если Ангелина пройдет китаянку, то далее выйдет на корт против «нейтралки» Дианы Шнайдер (WTA 13).

Первой сеяной соревнований в Брисбене является Арина Соболенко (WTA 1). Второй номер посева получила Эмма Наварро (США, WTA 8).

В квалификации турнира в Брисбене продолжает выступления украинка Анастасия Соболева (WTA 217).

Жеребьевка турнира WTA 500 в Брисбене

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Ван Яфань Ангелина Калинина WTA Брисбен Марта Костюк Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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