ФОТО. Вот почему Джуд Беллингем – идеальный старший брат. Респект
Джуд Беллингем прилетел в Англию, чтобы поддержать младшего брата
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем показал каким должен быть настоящий старший брат.
Звездный футболист прилетел с Испании в Англию на Боксинг Дей, чтобы поддержать младшего брата Джоба в матче против «Блэкберна».
19-летний полузащитник Джоб Беллингем выступает за «Сандерленд» – его команда сыграла вничью с «Блэкберном» (2:2).
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Джуд смотрел на игру Джоба в компании родителей – Беллингем-младший провел весь матч.
В нынешнем сезоне статистика Джоба Беллингема следующая: 20 матчей, 4 гола и 3 ассиста.
Семья Беллингема показывает хороший пример единства и взаимоуважения, проводя вместе рожденственские каникулы.
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