Реакция Джорджины на победу Роналду в Globe Soccer Awards рассмешила всех

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забрал сразу несколько наград на «Globe Soccer Awards-2024».

Криштиану получил награды «Лучшему бомбардиру в истории футбола» и «Лучшему игроку года на Ближнем Востоке».

Реакция невесты Роналду – Джорджины Родригес – на победу в номинации «Лучшему игроку года на Ближнем Востоке» стала вирусной.

«Люблю её», «Все заслуживают такого партнера по жизни, как Джорджина», «Она такая смешная», «Джорджина такая: «Как ты это выиграл?»», – мнения фолловеров относительно реакции Джорджины разделились.

Image: Georgina's reaction to Cristiano Ronaldo winning the Middle East Player of the Year award by Globe Soccer. pic.twitter.com/3YNTMgMqjG