Где они сейчас? 8 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в «нулевых»

Лига чемпионов УЕФА ушла на паузу до 21 января следующего года. Однако нет сомнений, что это время для любителей футбола пролетит очень быстро, и никто из них точно не упустит из внимания все самое интересное, что будет происходить вокруг участников соревнования.

А пока турнир все-таки на небольшой паузе, мы в рамках традиционной рубрики «Где они сейчас?» предлагаем вспомнить всех тренеров, под руководством которых их команды становились победителями Лиги чемпионов в первом десятилетии нынешнего века – так называемых «нулевых»…

Самый титулованный клуб европейского континента – мадридский «Реал» – 32 года кряду не становился победителем Лиги чемпионов и ее прародителя Кубка европейских чемпионов. В 1998 году под руководством Юппа Хайнкеса мадридцам наконец-то удалось прервать эту негативную для себя серию, а вот следующего пополнения трофеями музею «бланкос» пришлось ждать совсем-совсем недолго. В «нулевых» мадридцы дважды становились лучшей командой Европы – в 2000 и 2002 годах, – и оба раза их к этому приводил Висенте Дель Боске.

Специалист по прозвищу «Лесник» начинал тренерскую карьеру с юношами «Реала», а когда в первой команде начался перманентный кризис с наставниками, то Дель Боске посчастливилось получить назначение, а вместе с ним – ухватиться за шанс всей своей жизни. Висенте возглавил «Реал» в ноябре 1999 года и в первом же своем сезоне в статусе полноценного наставника «бланкос» привел своих подопечных к европейскому триумфу. В ЛЧ-1999/2000 мадридцы на втором групповом этапе пересекались с «Динамо», но в отличие от киевлян, смогли пробиться в плей-офф, пусть и со второго места (испанцев опередила «Бавария»). В четвертьфинале «Реал» обыграл действующего на тот момент обладателя трофея «Манчестер Юнайтед» (0:0, 3:2), а в полуфинале – расправился с «Баварией» (2:0, 1:2).

В решающем матче ЛЧ-1999/2000 «Реал» не оставил ни малейших шансов симпатичной «Валенсии» Эктора Купера. «Летучие мыши», за которых выступали Сантьяго Каньисарес, Жослен Англома, Маурисио Почеттино, Гаиска Мендьета, Кили Гонсалес и Клаудио Лопес, проиграли «бланкос» со счетом 0:3. Результат для подопечных Дель Боске в 2000-м определили голы Фернандо Морьентеса, Стива Макманамана и Рауля Гонсалеса.

В 2002 году «Реал» под руководством Висенте Дель Боске снова оказался в финале Лиги чемпионов. И на этот раз в соперниках у «бланкос» опять был симпатичный андердог – леверкузенский «Байер» Клауса Топпмеллера. Но «фармацевтам», цвета которых в том финале защищали Ханс-Йорг Бутт, Лусио, Михаэль Баллак, Оливер Нойвилл, Ульф Кирстен и молодой Димитар Бербатов, тоже не посчастливилось преуспеть в поединке с фаворитом. «Реал», пусть и в достаточно упорной борьбе, но все-таки добыл победу – 2:1. Причем победный гол Зидана до сих пор, вероятно, свеж в памяти для подавляющего большинства болельщиков со стажем…

😍 An iconic Champions League goal, #OTD in 2002! ⚽️ Zinédine Zidane 👏 @realmadriden | #UCL pic.twitter.com/RVJSk5PLaM

Но справляться с нравом президента «Реала» Флорентино Переса Дель Боске удавалось недолго. Уже летом 2003 года специалист был отправлен в отставку, которую многие до сих пор считают незаслуженной. В большой футбол «Лесник» вернулся через год, неожиданно приняв приглашение от «Бешикташа». В Турции у Дель Боске ничего не получилось, после чего два с небольшим года специалист оставался без активной работы, пока не решился попробовать силы на попроще функционера – стал спортивным директором «Кадиса». И вновь ненадолго, и вновь без особого успеха…

Впрочем, Дель Боске не мог уйти на пенсию бесславно. В 2008 году Висенте возглавил сборную Испании, которой руководил на протяжении восьми лет. Под руководством «Лесника» феноменальная «Красная фурия» выиграла чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2012. Благодаря этому Висенте стал единственным тренером в истории, которому удавалось выигрывать самые престижные турниры планеты – Лигу чемпионов (на клубном уровне), а также чемпионаты мира и Европы (на уровне сборных).

Летом 2016-го, после вылета в 1/8 финала чемпионата Европы, Дель Боске принял решение подать в отставку, а также завершить тренерскую карьеру. Ныне ему всего-то 74, но он уже восемь лет как занимается воспитанием внуков и просто радуется обычным житейским мелочам, ценность которых с возрастом понимаешь все лучше и лучше. А еще – Дель Боске остается истинной глыбой для испанского тренерского цеха…

Многострадальная «Валенсия» Эктора Купера в начале нынешнего века проиграла два финала Лиги чемпионов кряду… После упомянутого выше поражения от «Реала» в 2000-м, «летучие мыши», усилив состав Джоном Карью, Пабло Аймаром и ветераном Дидье Дешамом, снова добрались в самом престижном клубном турнире до решающего матча, но и в 2001-м там проиграли…

Финал ЛЧ-2000/01 не был настолько «однокалиточным», как предыдущий, так как «Валенсии» удалось составить достойное сопротивление грозной «Баварии» с Оливером Каном, Штефаном Эффенбергом, Биксантом Лизаразю и Джоване Элбером в составе. Основное и дополнительное время того финала, который проходил в Милане на «Сан-Сиро», победителя так и не выявили – 1:1. Пришлось бить пенальти, где удача усмехнулась мюнхенцам – 5:4.

Можно сказать, что в какой-то степени судьба «вернула должок» немецкому гранду, которым тогда руководил Оттмар Хитцфельд, за неожиданное поражение двумя годами ранее от «Манчестер Юнайтед» (1:2), которое навсегда вошло в историю Лиги чемпионов благодаря двум голам «красных дьяволов» в дополнительное время, которые и перевернули ход всего поединка.

Для Хитцфельда победа в 2001-м в Лиге чемпионов стала второй в тренерской карьере. До этого Оттмар приводил к выигрышу в самом престижном клубном турнире континента дортмундскую «Боруссию», когда та в 1997 году не оставила шансов на успех «Ювентусу» (3:1).

Руководить «Баварией» Хитцфельд оставался до 2004 года, после чего был отправлен в отставку. Однако в январе 2007-го Оттмар неожиданно вернулся на тренерский мостик мюнхенцев, когда там потерпел фиаско Феликс Магат. Но уже летом 2008 года, приведя «Баварию» к очередному чемпионству, Хитцфельд ушел работать в сборную Швейцарии. Там он провел шесть лет, выводил швейцарцев в финальные части ЧМ-2010 и ЧМ-2014, причем на втором европейцы даже вышли в плей-офф, но там сразу же проиграли Аргентине (0:1).

После того поражения от аргентинцев Хитцфельд принял решение покинуть пост главного тренера сборной Швейцарии и завершить наставническую карьеру. С тех пор свою позицию Оттмар не изменил, хотя ему в настоящий момент лишь 75, а предложения немцу делали многие богатые клубы Китая и Ближнего Востока. Но для Хитцфельда сейчас важнее совсем другое – в футболе он уже сказал свое последнее слово и навсегда останется легендой…

65-летний Карло Анчелотти – настоящая икона современного футбола. Итальянец является единственным тренером, который пять раз выигрывал Лигу чемпионов как наставник, а еще он может похвастаться тем, что выигрывал все ведущие национальные европейские чемпионаты, составляющие так называемую топ-5.

В «нулевых» Анчелотти очень успешно работал с «Миланом». Во главе «россонери» Карло был с 2001 по 2009 годы, и за этот период трижды выводил итальянский гранд в финалы Лиги чемпионов, причем в двух случаях «Милан» оказывался победителем.

В 2003 году «россонери» сошлись в решающем матче ЛЧ с «Ювентусом». Эта игра была чрезвычайно нудной и изматывающей, завершившись со счетом 0:0. Для выявления победителя пришлось бить пенальти, и здесь лучшими оказались игроки «Милана», а решающий мяч с «точки» забил украинский форвард Андрей Шевченко.

🔴⚫️ #OTD in 2003, Andriy Shevchenko scores the winning penalty in the 2003 final ⚽️#UCL | @acmilan | @jksheva7 pic.twitter.com/uHdS0hqo7J