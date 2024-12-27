Где они сейчас? 8 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в «нулевых»

Лига чемпионов УЕФА ушла на паузу до 21 января следующего года. Однако нет сомнений, что это время для любителей футбола пролетит очень быстро, и никто из них точно не упустит из внимания все самое интересное, что будет происходить вокруг участников соревнования.

А пока турнир все-таки на небольшой паузе, мы в рамках традиционной рубрики «Где они сейчас?» предлагаем вспомнить всех тренеров, под руководством которых их команды становились победителями Лиги чемпионов в первом десятилетии нынешнего века – так называемых «нулевых»…

Висенте Дель Боске – триумфатор ЛЧ-1999/2000 и 2001/02 с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine. Висенте Дель Боске

Самый титулованный клуб европейского континента – мадридский «Реал» – 32 года кряду не становился победителем Лиги чемпионов и ее прародителя Кубка европейских чемпионов. В 1998 году под руководством Юппа Хайнкеса мадридцам наконец-то удалось прервать эту негативную для себя серию, а вот следующего пополнения трофеями музею «бланкос» пришлось ждать совсем-совсем недолго. В «нулевых» мадридцы дважды становились лучшей командой Европы – в 2000 и 2002 годах, – и оба раза их к этому приводил Висенте Дель Боске.

Специалист по прозвищу «Лесник» начинал тренерскую карьеру с юношами «Реала», а когда в первой команде начался перманентный кризис с наставниками, то Дель Боске посчастливилось получить назначение, а вместе с ним – ухватиться за шанс всей своей жизни. Висенте возглавил «Реал» в ноябре 1999 года и в первом же своем сезоне в статусе полноценного наставника «бланкос» привел своих подопечных к европейскому триумфу. В ЛЧ-1999/2000 мадридцы на втором групповом этапе пересекались с «Динамо», но в отличие от киевлян, смогли пробиться в плей-офф, пусть и со второго места (испанцев опередила «Бавария»). В четвертьфинале «Реал» обыграл действующего на тот момент обладателя трофея «Манчестер Юнайтед» (0:0, 3:2), а в полуфинале – расправился с «Баварией» (2:0, 1:2).

В решающем матче ЛЧ-1999/2000 «Реал» не оставил ни малейших шансов симпатичной «Валенсии» Эктора Купера. «Летучие мыши», за которых выступали Сантьяго Каньисарес, Жослен Англома, Маурисио Почеттино, Гаиска Мендьета, Кили Гонсалес и Клаудио Лопес, проиграли «бланкос» со счетом 0:3. Результат для подопечных Дель Боске в 2000-м определили голы Фернандо Морьентеса, Стива Макманамана и Рауля Гонсалеса.

В 2002 году «Реал» под руководством Висенте Дель Боске снова оказался в финале Лиги чемпионов. И на этот раз в соперниках у «бланкос» опять был симпатичный андердог – леверкузенский «Байер» Клауса Топпмеллера. Но «фармацевтам», цвета которых в том финале защищали Ханс-Йорг Бутт, Лусио, Михаэль Баллак, Оливер Нойвилл, Ульф Кирстен и молодой Димитар Бербатов, тоже не посчастливилось преуспеть в поединке с фаворитом. «Реал», пусть и в достаточно упорной борьбе, но все-таки добыл победу – 2:1. Причем победный гол Зидана до сих пор, вероятно, свеж в памяти для подавляющего большинства болельщиков со стажем…

Но справляться с нравом президента «Реала» Флорентино Переса Дель Боске удавалось недолго. Уже летом 2003 года специалист был отправлен в отставку, которую многие до сих пор считают незаслуженной. В большой футбол «Лесник» вернулся через год, неожиданно приняв приглашение от «Бешикташа». В Турции у Дель Боске ничего не получилось, после чего два с небольшим года специалист оставался без активной работы, пока не решился попробовать силы на попроще функционера – стал спортивным директором «Кадиса». И вновь ненадолго, и вновь без особого успеха…

Впрочем, Дель Боске не мог уйти на пенсию бесславно. В 2008 году Висенте возглавил сборную Испании, которой руководил на протяжении восьми лет. Под руководством «Лесника» феноменальная «Красная фурия» выиграла чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2012. Благодаря этому Висенте стал единственным тренером в истории, которому удавалось выигрывать самые престижные турниры планеты – Лигу чемпионов (на клубном уровне), а также чемпионаты мира и Европы (на уровне сборных).

Летом 2016-го, после вылета в 1/8 финала чемпионата Европы, Дель Боске принял решение подать в отставку, а также завершить тренерскую карьеру. Ныне ему всего-то 74, но он уже восемь лет как занимается воспитанием внуков и просто радуется обычным житейским мелочам, ценность которых с возрастом понимаешь все лучше и лучше. А еще – Дель Боске остается истинной глыбой для испанского тренерского цеха…

Оттмар Хитцфельд – триумфатор ЛЧ-2000/01 с Баварией

Getty Images/Global Images Ukraine. Оттмар Хитцфельд

Многострадальная «Валенсия» Эктора Купера в начале нынешнего века проиграла два финала Лиги чемпионов кряду… После упомянутого выше поражения от «Реала» в 2000-м, «летучие мыши», усилив состав Джоном Карью, Пабло Аймаром и ветераном Дидье Дешамом, снова добрались в самом престижном клубном турнире до решающего матча, но и в 2001-м там проиграли…

Финал ЛЧ-2000/01 не был настолько «однокалиточным», как предыдущий, так как «Валенсии» удалось составить достойное сопротивление грозной «Баварии» с Оливером Каном, Штефаном Эффенбергом, Биксантом Лизаразю и Джоване Элбером в составе. Основное и дополнительное время того финала, который проходил в Милане на «Сан-Сиро», победителя так и не выявили – 1:1. Пришлось бить пенальти, где удача усмехнулась мюнхенцам – 5:4.

Можно сказать, что в какой-то степени судьба «вернула должок» немецкому гранду, которым тогда руководил Оттмар Хитцфельд, за неожиданное поражение двумя годами ранее от «Манчестер Юнайтед» (1:2), которое навсегда вошло в историю Лиги чемпионов благодаря двум голам «красных дьяволов» в дополнительное время, которые и перевернули ход всего поединка.

Для Хитцфельда победа в 2001-м в Лиге чемпионов стала второй в тренерской карьере. До этого Оттмар приводил к выигрышу в самом престижном клубном турнире континента дортмундскую «Боруссию», когда та в 1997 году не оставила шансов на успех «Ювентусу» (3:1).

Руководить «Баварией» Хитцфельд оставался до 2004 года, после чего был отправлен в отставку. Однако в январе 2007-го Оттмар неожиданно вернулся на тренерский мостик мюнхенцев, когда там потерпел фиаско Феликс Магат. Но уже летом 2008 года, приведя «Баварию» к очередному чемпионству, Хитцфельд ушел работать в сборную Швейцарии. Там он провел шесть лет, выводил швейцарцев в финальные части ЧМ-2010 и ЧМ-2014, причем на втором европейцы даже вышли в плей-офф, но там сразу же проиграли Аргентине (0:1).

После того поражения от аргентинцев Хитцфельд принял решение покинуть пост главного тренера сборной Швейцарии и завершить наставническую карьеру. С тех пор свою позицию Оттмар не изменил, хотя ему в настоящий момент лишь 75, а предложения немцу делали многие богатые клубы Китая и Ближнего Востока. Но для Хитцфельда сейчас важнее совсем другое – в футболе он уже сказал свое последнее слово и навсегда останется легендой…

Карло Анчелотти – триумфатор ЛЧ-2002/2003 и 2006/07 с Миланом

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

65-летний Карло Анчелотти – настоящая икона современного футбола. Итальянец является единственным тренером, который пять раз выигрывал Лигу чемпионов как наставник, а еще он может похвастаться тем, что выигрывал все ведущие национальные европейские чемпионаты, составляющие так называемую топ-5.

В «нулевых» Анчелотти очень успешно работал с «Миланом». Во главе «россонери» Карло был с 2001 по 2009 годы, и за этот период трижды выводил итальянский гранд в финалы Лиги чемпионов, причем в двух случаях «Милан» оказывался победителем.

В 2003 году «россонери» сошлись в решающем матче ЛЧ с «Ювентусом». Эта игра была чрезвычайно нудной и изматывающей, завершившись со счетом 0:0. Для выявления победителя пришлось бить пенальти, и здесь лучшими оказались игроки «Милана», а решающий мяч с «точки» забил украинский форвард Андрей Шевченко.

В 2007 году «Милан» на «Олимпийском» в Афинах сошелся с «Ливерпулем», которому проиграл феноменальный стамбульский финал двумя годами ранее. На этот раз, уже без Шевченко в составе, но с великолепным финишером Филиппо Индзаги, который оформил дубль, «россонери» одолели англичан со счетом 2:1.

В конце мая 2009-го Анчелотти объявил об уходе из «Милана», а вскоре был назначен главным тренером «Челси». Впоследствии Карло возглавлял таких европейских монстров как «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Бавария», а также соглашался поработать в «Наполи» и «Эвертоне». В настоящий момент Анчелотти все еще продолжает активную карьеру – он работает коучем «Реала», куда вернулся летом 2021-го, и уже успел стать самым титулованным наставником «бланкос» за всю историю мадридской команды, а это, без каких-либо преувеличений, эпохальное достижение!

Жозе Моуриньо – триумфатор ЛЧ-2003/04 с Порту

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Финал Лиги чемпионов-2003/04 выдался абсолютно сенсационным с точки зрения состава его участников. В решающем матче сошлись «Монако» и «Порту», причем первый на стадии плей-офф успел устранить с дороги «Реал» и «Челси», а второй оказался лучше «Манчестер Юнайтед».

Вопреки ожиданиям, конкурентной и интересной борьбы в финале не получилось. «Порту» разбил монегасков со счетом 3:0, а наставник «драконов» Жозе Моуриньо во весь голос заявил о себе как о специалисте, который готов решать серьезные задачи в серьезных клубах.

Успех с «Порту» в Лиге чемпионов действительно сделал Моуриньо «Особенным». Его позвали в богатейший по тем временам «Челси», и впоследствии Жозе на протяжении полутора десятилетий соглашался работать исключительно с грандами – «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед». Лигу чемпионов Моуриньо еще раз выигрывал с «нерадзурри», а также он может похвастаться победами в Лиге Европы с «красными дьяволами» и в Лиге конференций – с «Ромой», которую тренировал с 2021 по 2024 годы.

В целом, карьера Моуриньо, хотя ему лишь 61 год – сущие пустяки по тренерским меркам, – в последние лет пять-семь медленно, но верно идет на спад. Жозе уже неспособен выигрывать самые топовые соревнования и конкурировать с такими мэтрами тренерского цеха как Гвардиола, Клопп, Анчелотти… Поэтому неудивительно, что летом нынешнего года Моуриньо согласился возглавить «Фенербахче» – клуб, где есть в целом неплохое финансирование, но… Все-таки турецкая Суперлига – это далеко не турнир, который когда-либо мечтал бы выиграть «Особенный». Что правда, и его выиграть в текущем сезоне, скорее всего, «желтым канарейкам» окажется не под силу – в настоящий момент «Фенербахче» существенно отстает от лидера турнирной таблицы, коим является «Галатасарай».

Рафаэль Бенитес – триумфатор ЛЧ-2004/05 с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Рафаэль Бенитес зарекомендовал себя в «Валенсии», куда пришел сразу за Эктором Купером, и сумел дважды, после существенной паузы, сделать «летучих мышей» чемпионами Испании, а также (в 2004 году) выиграл Кубок УЕФА. Эти успехи позволили испанскому тренеру получить приглашение от «Ливерпуля», который в дебютном своем сезоне Рафаэль вывел в финал Лиги чемпионов.

Решающий матч ЛЧ-2004/05 является не менее легендарным в современной истории Лиги чемпионов, нежели упоминавшийся нами ранее поединок 1999 года между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». В Стамбуле в конце мая 2005-го сошлись «Милан» и «Ливерпуль», и после первого тайма итальянцы уверенно побеждали – 3:0. Казалось, что для «красных» уже все кончено, но во второй половине поединка англичане организовали сенсационный камбэк – 3:3. Игра дошла до серии пенальти, где растерянные итальянцы проявили себя совсем неважно и проиграли, причем наш Андрей Шевченко оказался одним из тех неудачников «Милана», которые не смогли переиграть кипера «Ливерпуля» Ежи Дудека.

Та стамбульская победа в финале Лиги чемпионов оказалась для Бенитеса единственной в карьере, по крайней мере по состоянию на текущий момент. В 2007-м «Ливерпуль» с испанцем во главе еще раз вышел в финал ЛЧ, но на этот раз «Милан» сумел взять у англичан реванш. А вот выиграть АПЛ с «Ливерпулем» у Бенитеса не получилось ни разу, и летом 2010-го он покинул свой пост.

После «Ливерпуля» Бенитес работал в «Интере», «Челси», «Наполи», «Реале», но уже нигде не был настолько же успешным, как в «Валенсии» или с «красными». В какой-то момент карьера Рафаэля покатилась вниз, и испанец даже согласился поехать на заработки в Китай, где полтора года руководил командой «Далянь Ифан», которая в январе 2024-го прекратила существование.

Вернувшись из Поднебесной Бенитес работал в Англии с «Эвертоном» и на родине с «Сельтой». И оттуда, и оттуда в конечном итоге был уволен. Ныне Бенитесу 64 года, и он является безработным, ожидая нового вызова в наставнической карьере, который, скорее всего, уже не будет слишком громким.

Франк Райкард – триумфатор ЛЧ-2005/06 с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Райкард

Франку Райкарду – одному из наиболее успешных нидерландских футболистов в истории – удалось выстроить и весьма неплохую тренерскую карьеру. В 2000 году Райкард был у руля сборной Нидерландов на домашнем для «оранжевых» чемпионате Европы, но там выиграть «золото» подопечным Франка не удалось. Однако в 2003 году Райкарда позвала «Барселона», где тренер задержался на пять сезонов. За это время он дважды приводил «блаугранас» к победам в Ла Лиге, а в 2006-м каталонцы выиграли и Лигу чемпионов.

В финале «Барселоне» Райкарда противостоял «Арсенал» Венгера. Счет удалось открыть «канонирам», которые выигрывали вплоть до финальной 15-минутки. Собственно говоря, именно этот отрезок и оказался решающим: на 76-й забил Это’О, а на 81-й победу «Барселоне» принес точный удар Беллетти.

Развить успех в «Барселоне» у Райкарда не получилось. Однако, как считают многие, именно он заложил фундамент той величественной команды, которая впоследствии несколько лет кряду диктовала свои «правила игры» всей Европе под руководством Жузепа Гвардиолы. Не будем забывать, что именно при Райкарде в первой команде «Барселоны» дебютировал Месси, а Хави и Иньеста начали получать существенный объем игровой практики, что напрямую сказалось на их стремительном прогрессе.

Из «Барселоны» Райкард ушел в отставку в 2008-м на фоне разочаровывающих результатов. Год специалист отдыхал, а затем принял приглашение от «Галатасарая». Этот момент, как показало время, стал началом конца тренерской карьеры Франка. После Турции Райкард еще полтора года поработал наставником сборной Саудовской Аравии, а в марте 2014 года неожиданно для многих объявил о завершении тренерской карьеры. На тот момент Франку было всего-то 52 года.

Ныне Райкарду 62. За последние десять лет несколько раз в СМИ появлялась информация о том, что Франка хочет видеть главным тренером тот или иной клуб, но нидерландец остается тверд в решении, что больше работать наставником не желает. Впрочем, из футбольной тусовки Райкард окончательно не выпал, и его часто можно увидеть гостем на том или ином гала-концерте, жеребьевке или ток-шоу о футболе.

Алекс Фергюсон – триумфатор ЛЧ-2007/08 с Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Свою первую тренерскую победу в Лиге чемпионов Алекс Фергюсон добыл с «Манчестер Юнайтед» в 1999 году, когда в решающем матче «красные дьяволы» одолели «Баварию». А второй и последний триумф великого шотландца в самом престижном клубном турнире континента состоялся в 2008 году.

В 2008-м в финале «Манчестер Юнайтед» играл с «Челси». Матч был очень нервным и крайне непростым для обеих команд, а потому вполне логично прикатился к ничьей по результатам основного и дополнительного времени – 1:1. Выявлять сильнейшего командам пришлось в серии пенальти, да еще и под проливным дождем. Когда у МЮ в третьей попытке сплоховал Криштиану Роналду, казалось, что этот промах португальца окажется роковым, но… Таким стал удар Джона Терри, который пробивал пятым. Капитан «Челси» поскользнулся и пробил мимо, что дало МЮ дополнительный шанс, которым «красные дьяволы» воспользовались сполна. Уже в седьмой попытке, когда у манкунианцев забил Гиггз, у «Челси» сплоховал Николя Анелька, удар которого потянул Эдвин ван дер Сар.

После той победы Фергюсон еще дважды выводил «Манчестер Юнайтед» в финалы Лиги чемпионов, но оба раза его подопечные проигрывали. Что любопытно: одному и тому же сопернику – «Барселоне».

А в 2013 году шотландец, приведя «Манчестер Юнайтед» к двадцатому в истории и последнему на текущий момент чемпионству в Англии, принял решение завершить карьеру. С тех пор Фергюсон сфокусировался на функционерских и представительских функциях в «Манчестер Юнайтед», хотя недавно новый совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф принял более чем резонансное решение – уволить сэра Алекса с должности глобального посла клуба, что позволило «красным дьяволам» сэкономить деньги, но очевидно нанесло репутационный удар по МЮ.

Жузеп Гвардиола – триумфатор ЛЧ-2008/09 с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

27 мая 2009 года «Манчестер Юнайтед» с Алексом Фергюсоном во главе вышел на свой второй кряду финал Лиги чемпионов. Англичане в статусе действующего обладателя трофея противостояли «Барселоне», и проиграли каталонцам со счетом 0:2.

Испанский гранд, который годом ранее доверил руководство первой командой малоопытному Жузепу Гвардиоле, работавшему до этого только с дублем «блаугранас», как раз начинал демонстрировать футбольной Европе стиль игры, названный тики-такой. Последний дал невероятный результат впоследствии, в том числе и помог «Барселоне» уверенно и безапелляционно обыграть «Манчестер Юнайтед» в финале ЛЧ-2008/09.

Как уже упоминалось, «Барселона» Гвардиолы и «Манчестер Юнайтед» Фергюсона встретились в финале Лиги чемпионов снова уже через два года – в 2011-м. И опять тики-така каталонца оказалась эффективнее традиционного и в какой-то степени даже чрезмерно осторожного футбола, который продемонстрировали подопечные шотландца.

Всего с «Барселоной» Гвардиола выиграл 14 различных трофеев, а летом 2012 года решил уйти из клуба. Год Жузеп отдыхал, проводя время преимущественно в США, а после вернулся к работе, приняв приглашение от «Баварии». В Германии за три года наставник помог мюнхенцам взять семь трофеев, а летом 2016-го соблазнился на предложение от «Манчестер Сити».

В настоящий момент 53-летний Гвардиола продолжает оставаться коучем «горожан». С «Манчестер Сити» Жузеп выиграл уже 18 трофеев, в том числе и такую желанную для этого клуба Лигу чемпионов – в 2023-м. Впрочем, в последние недели дела у «Манчестер Сити» идут, откровенно говоря, неважно и на Туманном Альбионе раздается все больше голосов о том, что Жузепу пора уходить…