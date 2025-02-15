Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг ЗМ от GiveMeSport
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.
Первую позицию в рейтинге продолжает занимать лучший бомбардир чемпионата Англии по футболу Мохамед Салах, его клуб «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и занял первое место в основном этапе Лиги чемпионов.
На вторую строчку поднялся звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который отдал два ассиста в последнем матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Бронза рейтинга досталась лидеру «Барселоны» Ламину Ямалю.
В топ-5 рейтинга попал еще один звездный игрок атаки «Барселоны» Роберт Левандовски и голеадор «Баварии» Гарри Кейн.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:
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