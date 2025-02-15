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15 февраля 2025, 00:23 |
552
0

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент

Рейтинг ЗМ от GiveMeSport

15 февраля 2025, 00:23 |
552
0
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
GiveMeSport

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Первую позицию в рейтинге продолжает занимать лучший бомбардир чемпионата Англии по футболу Мохамед Салах, его клуб «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и занял первое место в основном этапе Лиги чемпионов.

На вторую строчку поднялся звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который отдал два ассиста в последнем матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Бронза рейтинга досталась лидеру «Барселоны» Ламину Ямалю.

В топ-5 рейтинга попал еще один звездный игрок атаки «Барселоны» Роберт Левандовски и голеадор «Баварии» Гарри Кейн.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:

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GiveMeSport Роберт Левандовски Мохамед Салах Винисиус Жуниор Ламин Ямал Гарри Кейн Золотой мяч рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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