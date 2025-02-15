В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Ливерпуль

«Ливерпуль» в текущем чемпионате АПЛ потерпел всего лишь одно поражение. Серию из трех побед подряд (над «Брентфордом» (2:0), «Ипсвичем» (4:1) и «Борнмутом» (2:0)) подопечные Арне Слота прервали 12 февраля, сыграв с «Эвертоном» вничью 2:2. Причем пропустил «Ливерпуль» на 8-й компенсированной минуте. Арне Слот после финального свистка резко высказал свои претензии арбитру и увидел перед собой красную карточку. Теперь наставника «Ливерпуля» ждет дисквалификация. Несмотря на осечку, «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от «Арсенала» перед началом тура составлял 7 очков.

Вулверхэмптон

В предыдущем туре «Вулверхэмптону» удалось прервать серию поражений. Команда в домашнем матче обыграла «Астон Виллу» (2:0). Эта победа позволила «Вулверхэмптону» опередить «Лестер» и покинуть зону вылета. Перед началом 25-го тура у «Вулверхэмптона» было 19 очков и 17 место в турнирной таблице. В гостях «Вулверхэмптон» не побеждал с 22 декабря, а предыдущие два матча проиграл с общим счетом 1:6.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» победил со счетом 2:1. Из последних пяти матчей «Ливерпуль» выиграл четыре. Одна победа на счету «Вулверхэмптона».

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,18 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,5 гола за матч.

Возможные составы

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Макаллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Диас.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Аит-Нури, Матеус Кунья, Сарабия, Белльгард, Андре, Семеду, Гедеш.

Прогноз

«Ливерпуль» не может позволить себе вторую потерю очков подряд. Возможен вариант, что обе команды забьют (коэффициент 1,9).