Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 16 февраля в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Ливерпуль
«Ливерпуль» в текущем чемпионате АПЛ потерпел всего лишь одно поражение. Серию из трех побед подряд (над «Брентфордом» (2:0), «Ипсвичем» (4:1) и «Борнмутом» (2:0)) подопечные Арне Слота прервали 12 февраля, сыграв с «Эвертоном» вничью 2:2. Причем пропустил «Ливерпуль» на 8-й компенсированной минуте. Арне Слот после финального свистка резко высказал свои претензии арбитру и увидел перед собой красную карточку. Теперь наставника «Ливерпуля» ждет дисквалификация. Несмотря на осечку, «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от «Арсенала» перед началом тура составлял 7 очков.
Вулверхэмптон
В предыдущем туре «Вулверхэмптону» удалось прервать серию поражений. Команда в домашнем матче обыграла «Астон Виллу» (2:0). Эта победа позволила «Вулверхэмптону» опередить «Лестер» и покинуть зону вылета. Перед началом 25-го тура у «Вулверхэмптона» было 19 очков и 17 место в турнирной таблице. В гостях «Вулверхэмптон» не побеждал с 22 декабря, а предыдущие два матча проиграл с общим счетом 1:6.
Личные встречи
В матче первого круга «Ливерпуль» победил со счетом 2:1. Из последних пяти матчей «Ливерпуль» выиграл четыре. Одна победа на счету «Вулверхэмптона».
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,18 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,5 гола за матч.
Возможные составы
- «Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Макаллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Диас.
- «Вулверхэмптон»: Жозе Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Аит-Нури, Матеус Кунья, Сарабия, Белльгард, Андре, Семеду, Гедеш.
Прогноз
«Ливерпуль» не может позволить себе вторую потерю очков подряд. Возможен вариант, что обе команды забьют (коэффициент 1,9).
16:00
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