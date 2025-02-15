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Ливерпуль
16.02.2025 16:00 - : -
Вулверхэмптон
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Англия
15 февраля 2025, 20:06 |
147
0

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 февраля в 16:00 по Киеву

15 февраля 2025, 20:06 |
147
0
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Ливерпуль

«Ливерпуль» в текущем чемпионате АПЛ потерпел всего лишь одно поражение. Серию из трех побед подряд (над «Брентфордом» (2:0), «Ипсвичем» (4:1) и «Борнмутом» (2:0)) подопечные Арне Слота прервали 12 февраля, сыграв с «Эвертоном» вничью 2:2. Причем пропустил «Ливерпуль» на 8-й компенсированной минуте. Арне Слот после финального свистка резко высказал свои претензии арбитру и увидел перед собой красную карточку. Теперь наставника «Ливерпуля» ждет дисквалификация. Несмотря на осечку, «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от «Арсенала» перед началом тура составлял 7 очков.

Вулверхэмптон

В предыдущем туре «Вулверхэмптону» удалось прервать серию поражений. Команда в домашнем матче обыграла «Астон Виллу» (2:0). Эта победа позволила «Вулверхэмптону» опередить «Лестер» и покинуть зону вылета. Перед началом 25-го тура у «Вулверхэмптона» было 19 очков и 17 место в турнирной таблице. В гостях «Вулверхэмптон» не побеждал с 22 декабря, а предыдущие два матча проиграл с общим счетом 1:6.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» победил со счетом 2:1. Из последних пяти матчей «Ливерпуль» выиграл четыре. Одна победа на счету «Вулверхэмптона».

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,18 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,5 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Макаллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Диас.
  • «Вулверхэмптон»: Жозе Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Аит-Нури, Матеус Кунья, Сарабия, Белльгард, Андре, Семеду, Гедеш.

Прогноз

«Ливерпуль» не может позволить себе вторую потерю очков подряд. Возможен вариант, что обе команды забьют (коэффициент 1,9).

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
16 февраля 2025 -
16:00
Вулверхэмптон
Обе команды забьют 1,9 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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