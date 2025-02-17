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Чемпионат Англии
Ливерпуль
16.02.2025 16:00 – FT 2 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
17 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:28
37
0

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1. Луис Диас и Мо Салах. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура АПЛ

17 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:28
37
0
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1. Луис Диас и Мо Салах. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 февраля состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

У хозяев поля забили Луис Диас и Мохамед Салах, а у гостей отличился Матеус Кунья.

«Ливерпуль» выиграл матч и укрепил лидерство (60 очков), а «Вулверхэмптон» остался на 17-й позиции (19 пунктов).

АПЛ. 25-й тур. 16 февраля

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Луис Диас, 15, Мохамед Салах, 37, – Матеус Кунья, 67

Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Луис Диас Матеус Кунья Ливерпуль - Вулверхэмптон видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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