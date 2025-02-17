Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1. Луис Диас и Мо Салах. Видео голов и обзор

16 февраля состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

У хозяев поля забили Луис Диас и Мохамед Салах, а у гостей отличился Матеус Кунья.

«Ливерпуль» выиграл матч и укрепил лидерство (60 очков), а «Вулверхэмптон» остался на 17-й позиции (19 пунктов).

АПЛ. 25-й тур. 16 февраля

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Луис Диас, 15, Мохамед Салах, 37, – Матеус Кунья, 67

Видео голов и обзор матча