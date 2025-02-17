16.02.2025 16:00 – FT 2 : 1
Англия17 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:28
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Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1. Луис Диас и Мо Салах. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 25-го тура АПЛ
17 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:28
37
0
16 февраля состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».
У хозяев поля забили Луис Диас и Мохамед Салах, а у гостей отличился Матеус Кунья.
«Ливерпуль» выиграл матч и укрепил лидерство (60 очков), а «Вулверхэмптон» остался на 17-й позиции (19 пунктов).
АПЛ. 25-й тур. 16 февраля
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1
Голы: Луис Диас, 15, Мохамед Салах, 37, – Матеус Кунья, 67
Видео голов и обзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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