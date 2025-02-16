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Чемпионат Англии
Ливерпуль
16.02.2025 16:00 – FT 2 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
16 февраля 2025, 18:14 | Обновлено 16 февраля 2025, 18:23
396
4

Опять Салах решил. Ливерпуль одержал победу над Вулверхэмптоном

Непростая игра выдалась для «мерсисайдцев»

16 февраля 2025, 18:14 | Обновлено 16 февраля 2025, 18:23
396
4
Опять Салах решил. Ливерпуль одержал победу над Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 февраля, был сыгран матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

С первых минут инициатива была на стороне игроков «Ливерпуля». На 15-й минуте Луис Диас забил курьезный гол, переправив мяч в ворота соперника корпусом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте Мохамед Салах уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме Матеус Кунья отквитал один гол. Форвард «Вулверхэмптона» получил мяч от Жана-Рикнера Бельгарда и мощно пробил из пределов штрафной площади.

Остаток матча проходил в очень интересной борьбе, но голов больше не было.

«Ливерпуль» закрепил свое лидерство, а «Вулверхэмптон» остался на 17-й позиции.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ. 25-й тур. 16 февраля

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Диас, 15, Салах, 37, – Кунья, 67

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Диас, Диогу Жота

«Вулверхэмптон»: Са, Догерти, Агбаду, Тоти, Семеду, Андре, Жоао Гомес, Аит-Нури, Сарабия, Кунья, Гуэдеш

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Liverpool-FС
60! забитих м"ячів та 60! залікових очок
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0
Stan S.
В принципе штамповать голы больше не нужно. Достаточно брать очки и сохранить перевес над арсеналом
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0
Mark4854590
У Ліверпуля за другий тайм жодного удару навіть в напрямку воріт суперника. Можна сказати, що відскочили
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-1
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