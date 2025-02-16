Опять Салах решил. Ливерпуль одержал победу над Вулверхэмптоном

В воскресенье, 16 февраля, был сыгран матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

С первых минут инициатива была на стороне игроков «Ливерпуля». На 15-й минуте Луис Диас забил курьезный гол, переправив мяч в ворота соперника корпусом.

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На 37-й минуте Мохамед Салах уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме Матеус Кунья отквитал один гол. Форвард «Вулверхэмптона» получил мяч от Жана-Рикнера Бельгарда и мощно пробил из пределов штрафной площади.

Остаток матча проходил в очень интересной борьбе, но голов больше не было.

«Ливерпуль» закрепил свое лидерство, а «Вулверхэмптон» остался на 17-й позиции.

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АПЛ. 25-й тур. 16 февраля

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Диас, 15, Салах, 37, – Кунья, 67

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Диас, Диогу Жота

«Вулверхэмптон»: Са, Догерти, Агбаду, Тоти, Семеду, Андре, Жоао Гомес, Аит-Нури, Сарабия, Кунья, Гуэдеш

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine