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Чемпионат Англии
Ливерпуль
16.02.2025 16:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 февраля 2025, 16:00 |
219
1

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 16:00 матч чемпионата Англии

16 февраля 2025, 16:00 |
219
1
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Reuters

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Вулверхэмптон
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Вулверхэмптон Ливерпуль - Вулверхэмптон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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