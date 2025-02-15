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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 19:21 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:27
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5

5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры

Их лучшее время на футбольном поле, безусловно, осталось в прошлом…

15 февраля 2025, 19:21 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:27
1650
5
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

За перипетиями трансферного окна не всегда остается возможность следить за тем, как складывается карьера заслуженных в отечественном футболе исполнителей, чьи лучшие игровые годы уже оказались позади. Ветераны далеко не всегда пользуются популярностью у отечественных работодателей, так как это игроки, знающие себе цену и, в большинстве своем, не собирающиеся размениваться «на мелочи». Возможно, по этой причине некоторые из них и находятся в настоящий момент в статусе свободных агентов, причем без очевидных перспектив трудоустройства.

Давайте поговорим о пяти экс-футболистах сборной Украины, которые в настоящий момент куда более близки к тому, чтобы завершить карьеру, нежели к тому, чтобы найти новый клуб и вернуться на хороший уровень выступлений…

Денис Бойко

Возраст: 37 лет
Матчей за сборную Украины: 7

ФК Динамо. Денис Бойко

Карьера Дениса Бойко для многих украинских футболистов может быть предметом для зависти. Этот голкипер помимо 108 матчей за «Динамо» и 102 поединков за «Днепр», поиграл также на отечественных просторах за «Кривбасс», «Полесье», «Оболонь» и ныне уже давно канувший в лету столичный ЦСКА. Да и за рубежом Бойко также посчастливилось поиграть – в Испании за «Малагу» и в Турции за «Бешикташ».

Бойко семь раз выходил на поле в воротах национальной сборной Украины, однако с лета минувшего года, после ухода из «Полесья», оказался невостребованным. В какой-то момент Денис начал сотрудничать с телевизионщиками и работал в осенней части сезона одним из экспертов на УПЛ-ТВ, но болельщики ждали момента, когда Бойко все-таки вернется на поле.

Очевидно, этого уже так и не произойдет. Если верить слухам, то в приглашении Бойко была заинтересована «Ворскла», где опытный вратарь абсолютно не оказался бы лишним, но, как мы видим, по каким-то причинам из этого ничего так и не вышло – Денис по-прежнему остается в статусе свободного агента.

В конце января Бойко отпраздновал 37-й день рождения, и сейчас становится очевидным, что возвращение на футбольное поле не является для голкипера самоцелью. Недавно он сыграл в составе сборной Украины на чемпионате мира по медиафутболу, не отказывает журналистам в интервью, но о стремлении еще где-то поиграть ничего не говорит. Видимо, подобное желание у Бойко может возникнуть только при наличии выгодного и интересного предложения, а представить себе такое сейчас не так уж и легко, так что не удивляйтесь, если Денис без особой помпы и довольно тихо окончательно сойдет «с радаров» и устроиться в ряды «футбольных пенсионеров».

Денис Дедечко

Возраст: 37 лет
Матчей за сборную Украины: 1

ФК Зимбру. Денис Дедечко

Опорный полузащитник Денис Дедечко является воспитанником академии «Динамо», но за родную команду сыграл лишь три поединка в карьере. Футбольная судьба заставила этого игрока изрядно поколесить по различным городам и странам. Помимо Украины Дедечко успел «засветиться» на россии, в Казахстане, Армении, Эстонии и Молдове.

14 августа 2013 года Дедечко, который на тот момент на клубном уровне представлял «Ворсклу», сыграл свой дебютный и, как показало время, единственный матч за сборную Украины. Это была товарищеская игра «сине-желтых» против Израиля, которая состоялась в Киеве на НСК «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Тогдашний наставник нашей сборной Михаил Фоменко выпустил Дедечко на замену в начале второго тайма вместо того, чье имя впоследствии было подвергнуто футбольной и гражданской анафеме, и который во время полномасштабной войны продолжает спокойно косить бабло на российских болотах.

Что касается Дедечко, то он уже пять с половиной лет как покинул Украину. Еще летом 2019-го Денис, у которого завершился трудовой договор с «Александрией», отбыл в армянский «Ноа». Затем выступал за эстонский «Нарва-Транс», а с января 2023-го и до недавнего времени был связан контрактными обязательствами с молдавским «Зимбру». В январе нынешнего года Денис получил статус свободного агента, когда у него завершился срок действия соглашения с «зубрами», и с тех пор то ли подыскивает новый клуб, то ли решается на такой ответственный шаг для любого футболиста-профессионала как завершение карьеры. Все-таки в июле ему исполнится уже 38…

Денис Гармаш

Возраст: 34 года
Матчей за сборную Украины: 31

ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Лучшие годы профессиональной карьеры Дениса Гармаша связаны, безусловно, с «Динамо». В составе «бело-синих» центральный хавбек трижды становился чемпионом Украины и четыре раза поднимал над головой Кубок страны, сыграв в общей сложности 361 матч (54 забитых мяча, 45 результативных передач) за киевлян.

В 2020 году Гармаш ненадолго съездил на правах аренды поиграть в Турцию – за «Ризеспор», – но затем вернулся и опять оказался полезным для «Динамо», окончательно покинуть которое Денису пришлось уже лишь осенью 2023-го. Тогда Гармаш принял решение податься в Хорватию, где заключил контракт с «Осиеком», но жизнь еще раз убедила хавбека в том, что он точно не создан для игры и жизни за рубежом. Уже в январе минувшего года Гармаш вернулся в Украину, подписав контракт с амбициозным «Металлистом 1925». Несмотря на красочное представление, хавбеку не удалось помочь харьковчанам удержаться в элите, однако Гармаш остался в команде и после вылета в Первую лигу.

Впрочем, в январе 2025-го стало окончательно понятно – Гармаш не нужен нынешнему тренерскому штабу «Металлиста 1925» во главе с Патриком ван Леувеном. По этой причине футболист согласовал досрочное расторжение контракта с харьковчанами, а также публично заявил, что не ищет новых вариантов для продолжения карьеры на профессиональном уровне. Гармаш честно обозначил – он добился практически всего, и в свои нынешние 34 года хочет играть в удовольствие, а не ради обязанности.

Неудивительно, что прямо сейчас Гармаш тренируется и выступает за аматорскую команду «Лесное» – фактически это уже конец его профессиональной карьеры, но возможность оставаться в игре № 1 исключительно ради того, чтобы получать от нее удовольствие, а это именно то, чего и искал Денис.

Ярослав Ракицкий

Возраст: 35 лет
Матчей за сборную Украины: 54

Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий – еще один звездный ветеран и экс-футболист сборной Украины, на счету которого аж 54 поединка за «сине-желтых». Ракицкий прославился в «Шахтере», с которым 10 раз становился чемпионом Украины и 7 раз выигрывал Кубок страны. В 2019-м, когда Паулу Фонсека четко обозначил свою позицию о том, что больше он на центрбека не рассчитывает, «Шахтер» продал Ярослава в россию, где тот провел три года, но сразу после начала полномасштабного вторжения продемонстрировал свою гражданскую позицию, расторг контракт и покинул территорию страны-агрессора.

С лета 2022-го по январь 2023-го Ракицкий играл в Турции за «Адана Демирспор», а затем вернулся в «Шахтер». В стане «горняков» Ярослав провел еще полтора года и был весьма полезной опцией для команды, особенно во внутренних турнирах, где его умение выполнить качественную передачу приносило немало пользы «Шахтеру». Впрочем, летом 2024-го Ракицкий все-таки покинул донецкий клуб, причем как впоследствии намекала его сестра – не по своей воле. Но юридически все было понятно – контракт завершился, и футболист получил статус свободного агента.

С тех пор Ракицкий сидит без клуба, хотя в прессе мелькала информация о возможном трудоустройстве ветерана в Катаре, ОАЭ или Китае. Также СМИ сообщали о якобы желании Ярослава стать собственником проблемного перволигового ФСК «Мариуполь», но в конечном итоге, ничего из этого так и не было реализовано, а Ракицкий остается «на обочине» профессионального футбола уже более полугода.

Очевидно, что, как и в случае с Денисом Бойко и Денисом Гармашем, Ракицкий просто понимает, что уже не сможет рассчитывать на предложение, достойное его внимания в спортивном плане, а гнаться за деньгами в 35 лет, заработав уже на весьма достойную жизнь и рискуя здоровьем, банально не имеет смысла. Впрочем, все еще может измениться, если завтра на горизонте возникнут условные арабы и поманят Ярослава фантастическим окладом, хотя… Выбор у шейхов огромен, соответствуя их возможностям, и вряд ли Ракицкий хоть где-то там находится хотя бы на уровне шорт-листа.

Евгений Шахов

Возраст: 34 года
Матчей за сборную Украины: 7

ФК Заря. Евгений Шахов

Центральный полузащитник Евгений Шахов поиграл в Украине за «Днепр», «Арсенал-Киев» и «Зарю», изрядно поколесив по другим странам и чемпионатам. В частности, в Греции хавбек выступал за ПАОК и АЕК, становясь с первыми чемпионом и трехкратным обладателем Кубка страны, в Италии Шахов играл за «Лечче», а в Казахстане – за «Тобол» из Костаная.

С сентября 2016 года Шахов, когда дебютировал в поединке против Исландии (1:1) в рамках квалификации на ЧМ-2018, являлся футболистом национальной сборной. Его достаточно регулярно вызывали в стан «сине-желтых», хотя провел он за команду всего семь поединков, последний из которых датирован ноябрем 2019-го. Интересно, что за сборную Украины Евгений играл исключительно, когда эту команду возглавлял Андрей Шевченко, а все последующие наставники «сине-желтых» хавбека уже не жаловали…

Сезон-2023/24 Шахов провел в Казахстане в рядах «Тобола», после чего получил статус свободного агента и вот уже более полугода не может трудоустроиться. Сейчас Евгению еще только 34 – вроде бы и отнюдь не критический возраст, в котором уже обязательно стоит завершать карьеру, чтобы не навредить своему здоровью, но… Кажется, что Шахов не спешит размениваться на сомнительные предложения, а каких-то явно достойных – ему банально не поступает. Это и может привести к тому, что хавбек, в конце концов, всерьез задумается над целесообразностью завершения карьеры…

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статьи эксклюзив Денис Дедечко Денис Бойко Денис Гармаш Ярослав Ракицкий Евгений Шахов
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 5
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COBA
Шкода, Шахов в свій час подавав великі надії.
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taras_sidyi
канув у лету (про столичний ЦСКА і Дениса Бойко) перекладається з російської як відійшов у вічність, або пішов у забуття
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0
Alex T
Все не то шо сбитые, а убитые уже летчики)
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0
Remark
Раку треба вже на нуль! Доводити всім, що він реально справжній патріот, а не сепар.
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-1
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