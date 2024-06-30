Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»

Сестра 34-летнего украинского защитника Ярослава Ракицкого Дарья прокомментировала уход футболиста из донецкого «Шахтера»:

«Для болельщика хочется объяснить, что произошло. 30 июня 2024 года завершился контракт Ярослава с Шахтером.



Самое преданное сердце «горняков» покидает клуб не по своему желанию. Пора идти дальше.

Карьера продолжается, здоровье и физическая форма отличны, готовы к новым вызовам», – написала Дарья в Instagram.

В составе «Шахтера» Ракицкий выиграл 10 чемпионатов Украины, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

В сезоне 2023/24 Ракицкий провел 18 матчей за донецкий клуб, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Ярослав покинул «Шахтер» на правах свободного агента. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.