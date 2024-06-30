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  4. Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 18:48 |
4225
7

Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»

Дарья прокомментировал уход своего брата из донецкого клуба

30 июня 2024, 18:48 |
4225
7
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Instagram. Ярослав Ракицкий вместе с сестрой Дарьей

Сестра 34-летнего украинского защитника Ярослава Ракицкого Дарья прокомментировала уход футболиста из донецкого «Шахтера»:

«Для болельщика хочется объяснить, что произошло. 30 июня 2024 года завершился контракт Ярослава с Шахтером.

Самое преданное сердце «горняков» покидает клуб не по своему желанию. Пора идти дальше.

Карьера продолжается, здоровье и физическая форма отличны, готовы к новым вызовам», – написала Дарья в Instagram.

В составе «Шахтера» Ракицкий выиграл 10 чемпионатов Украины, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

В сезоне 2023/24 Ракицкий провел 18 матчей за донецкий клуб, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Ярослав покинул «Шахтер» на правах свободного агента. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк свободный агент
Даниил Агарков Источник: Instagram
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Falko
Найвідданіший? ))
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+1
GloryUkraine
Може в армію піде?
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0
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Перець
Легенда,  десь пристроять не переживайте
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-2
Xvalenok03
Контракт закончился - в чем проблема?
Шахта это же не пристанище пенсионеров.
Займется другой работой. Может и футболом.
Ответить
-2
Pavel_i_CO
Поїде до своєї ватної сімейки на лєнєнград
Ответить
-3
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