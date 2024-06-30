ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сообщил об уходе Ракицкого
Ярослав выступал за основную команду донецкого клуба на протяжении 12 сезонов
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально сообщил об уходе 34-летнего украинского защитника Ярослава Ракицкого.
«Спасибо, Легенда!
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Ярослав Ракицкий завершает выступления за «Шахтер».
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Легендарный защитник является одним из самых известных воспитанников академии «горняков», за которую играл с 13 лет. За первую команду Ярослав выступал в течение 12 сезонов (2009-2019, 2023-2024), провел 358 матчей (7-й показатель в истории клуба) и забил 18 мячей. С клубом он завоевал 22 трофея.
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«Шахтер» благодарит легенду клуба за все незабываемые годы, проведенные в команде, за высокий уровень профессионализма и ответственности, за красивую, искреннюю и эмоциональную игру, за яркие победы и трофеи. Ярослав Ракицкий навсегда вписал свое имя в историю «Шахтера» и в сердца болельщиков.
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Желаем Ярославу больших успехов и новых свершений!», – идется в сообщении пресс-службы «Шахтера».
В сезоне 2023/24 Ракицкий провел 18 матчей за донецкий клуб, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Ярослав покинул «Шахтер» на правах свободного агента. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.
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