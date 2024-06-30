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Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 17:49 | Обновлено 30 июня 2024, 17:51
2331
6

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сообщил об уходе Ракицкого

Ярослав выступал за основную команду донецкого клуба на протяжении 12 сезонов

30 июня 2024, 17:49 | Обновлено 30 июня 2024, 17:51
2331
6
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сообщил об уходе Ракицкого
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально сообщил об уходе 34-летнего украинского защитника Ярослава Ракицкого.

«Спасибо, Легенда!

Ярослав Ракицкий завершает выступления за «Шахтер».

Легендарный защитник является одним из самых известных воспитанников академии «горняков», за которую играл с 13 лет. За первую команду Ярослав выступал в течение 12 сезонов (2009-2019, 2023-2024), провел 358 матчей (7-й показатель в истории клуба) и забил 18 мячей. С клубом он завоевал 22 трофея.

«Шахтер» благодарит легенду клуба за все незабываемые годы, проведенные в команде, за высокий уровень профессионализма и ответственности, за красивую, искреннюю и эмоциональную игру, за яркие победы и трофеи. Ярослав Ракицкий навсегда вписал свое имя в историю «Шахтера» и в сердца болельщиков.

Желаем Ярославу больших успехов и новых свершений!», – идется в сообщении пресс-службы «Шахтера».

В сезоне 2023/24 Ракицкий провел 18 матчей за донецкий клуб, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Ярослав покинул «Шахтер» на правах свободного агента. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 7
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Виктор Войцеховский
Будет федерастить потихоньку. А может к Толику сепару поедет. Так сказать дерьмо к дерьму. 
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+3
_Per4ecter_
Попрощалися, то й попрощалися. В будь-якому випадку продовжити грати в УПЛ є де. 
P.S. @Remark, @Віктор Войцеховський, ви на роботу до пропагандистів з боліт найнялись, що вважаєте футбол на болотах краще, ніж в Україні? Звідки стільки маєте любові до футболу у країні 404?🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨
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0
Андрій Лупак
А Чигиринський теж пішов з Шахти?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
как ЦЗ  был ничего особенного, кроме первого паса, а сейчас и подавно,  ну где то на Кипре или в условном ЛНЗ может еще побегает 
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-1
Remark
Толян йому вже тепленьке місце приготував.
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-2
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