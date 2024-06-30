Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий в своем Instagram попрощался с болельщиками донецкого «Шахтера»:

«С 12 лет и до сих пор я отдавал и оставлял свое сердце, себя, донецкому «Шахтеру», как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля.

Спасибо, Президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой, в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб.

Спасибо, «Шахтер»! Спасибо, мой украинский Донецк! Желаю золотых кубков и побед!

Молодежь «Шахтера», никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной донецкий «Шахтер» по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце.

Я покидаю «Шахтер». История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась».

В сезоне 2023/24 Ярослав Ракицкий провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро. Контракт защитника действует до 30 июня 2024 года.