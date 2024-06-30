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  4. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 14:57 |
2527
13

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»

Опытный защитник простился с болельщиками

30 июня 2024, 14:57 |
2527
13
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий в своем Instagram попрощался с болельщиками донецкого «Шахтера»:

«С 12 лет и до сих пор я отдавал и оставлял свое сердце, себя, донецкому «Шахтеру», как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля.

Спасибо, Президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой, в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб.

Спасибо, «Шахтер»! Спасибо, мой украинский Донецк! Желаю золотых кубков и побед!

Молодежь «Шахтера», никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной донецкий «Шахтер» по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце.

Я покидаю «Шахтер». История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась».

В сезоне 2023/24 Ярослав Ракицкий провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро. Контракт защитника действует до 30 июня 2024 года.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 15
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Андрій Лупак
А де Чигиринський дівся?
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+2
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ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
ЛЕГЕНДА НАШАГО ВЕЛИКАВО ЗЕНИТА И МАГУЧЕВА ШАХТЁРА  
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0
Serhii P.
Дали можливість сказати, що сам йде. А то і так би виперли, бо не стягує.
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0
umnuy2
спасибо рак за гол жопой год назад в ЛЧ!!!
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-1
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Remark
Їдь до брата Тимощука в сеніт. Будеш кормільцем.
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-1
OtsoCity
Дуже шкода, назавжди в історії клуба, дякую за відданість ти найкращий 🧡🖤
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-1
New Zealander
Браво, легендо! Чудова промова. Пишаємось і не забуваємо. 
Ответить
-1
Legenda
Легендарный рак...
Ответить
-2
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
Мастер, Эпоха, Легенда, оранжево-чёрный на всю жизнь 
Ответить
-3
Андрей⚒️
Легенда
Ответить
-3
Лига
Спасибо Ярик за всё, легенда
Ответить
-3
vazazh
дОБРЕ, ЩО САМ ТАК ПІШОв.Наприклад ярмо все ще, вважає,що він гравуць збірної. Відносно Рака - непоганий був захістник, хоча відверто - надто жорсткий, техніки не вистачало, стількох нападників поклав на операційний. Ну це ще йому аукнеться. За 1 млн. евро, він нікому не потрібен, навіть за половину з цього.  
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-4
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