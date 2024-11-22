Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Владимир Зеленский подписал документ о лишении наград предателей страны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 34 предателя страны были лишены всех государственных наград.
Соответствующее решение опубликовано на сайте президента. В список попал и бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук.
После начала полномасштабного вторжения, игрок продолжил работать тренером в российском клубе. Тимощук не комментировал публично нападение россии на Украину.
Ранее бывший футболист выиграл Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Согласно этому решению, всем футбольные санкции, которые были наложены Украинской ассоциацией футбола, были отменены.
Эта новость вызвала бурную реакцию среди украинских болельщиков и специалистов – Мирон Маркевич заявил, что для Тимощука на первом месте всегда были деньги.
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