Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 34 предателя страны были лишены всех государственных наград.

Соответствующее решение опубликовано на сайте президента. В список попал и бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук.

После начала полномасштабного вторжения, игрок продолжил работать тренером в российском клубе. Тимощук не комментировал публично нападение россии на Украину.

Ранее бывший футболист выиграл Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Согласно этому решению, всем футбольные санкции, которые были наложены Украинской ассоциацией футбола, были отменены.

Эта новость вызвала бурную реакцию среди украинских болельщиков и специалистов – Мирон Маркевич заявил, что для Тимощука на первом месте всегда были деньги.