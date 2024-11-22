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22 ноября 2024, 12:59 |
495
0

Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград

Владимир Зеленский подписал документ о лишении наград предателей страны

22 ноября 2024, 12:59 |
495
0
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Анатолий Тимощук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 34 предателя страны были лишены всех государственных наград.

Соответствующее решение опубликовано на сайте президента. В список попал и бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук.

После начала полномасштабного вторжения, игрок продолжил работать тренером в российском клубе. Тимощук не комментировал публично нападение россии на Украину.

Ранее бывший футболист выиграл Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Согласно этому решению, всем футбольные санкции, которые были наложены Украинской ассоциацией футбола, были отменены.

Эта новость вызвала бурную реакцию среди украинских болельщиков и специалистов – Мирон Маркевич заявил, что для Тимощука на первом месте всегда были деньги.

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Анатолий Тимощук Украинская ассоциация футбола Спортивный арбитражный суд (CAS) российско-украинская война Владимир Зеленский награды
Микола Титюк Источник: Сайт президента Украины
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