Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне

Предатель Украины Анатолий Тимощук добился отмены всех футбольных санкций, наложенных на него Украинской ассоциацией футбола. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, сообщает издание Tribuna.

Напомним, в марте 2022 года УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии и всех выигранных в Украине титулов. Также игрок был изъят из реестра национальных сборных.

По информации источника, CAS считает, что Анатолий с начала полномасштабного вторжения и до 11 марта 2022 года не совершил никаких действий, которые могли бы быть основанием для наложения санкций.

Интересно, что уже осенью 2024 года Анатолий Тимощук передал футболку с автографом на аукцион, целью которого был сбор средств для россиян в Курске.

В Украинской ассоциации футбола уже прокомментировали скандальное решение CAS:

«УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе».