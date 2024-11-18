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  4. Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 18 ноября 2024, 18:17
2189
3

Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне

Экс-игрок сборной Украины добился отмены футбольных санкций

18 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 18 ноября 2024, 18:17
2189
3
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
УАФ. Анатолий Тимощук

Предатель Украины Анатолий Тимощук добился отмены всех футбольных санкций, наложенных на него Украинской ассоциацией футбола. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, сообщает издание Tribuna.

Напомним, в марте 2022 года УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии и всех выигранных в Украине титулов. Также игрок был изъят из реестра национальных сборных.

По информации источника, CAS считает, что Анатолий с начала полномасштабного вторжения и до 11 марта 2022 года не совершил никаких действий, которые могли бы быть основанием для наложения санкций.

Интересно, что уже осенью 2024 года Анатолий Тимощук передал футболку с автографом на аукцион, целью которого был сбор средств для россиян в Курске.

В Украинской ассоциации футбола уже прокомментировали скандальное решение CAS:

«УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе».

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Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS) Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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Remark
Ми литимо в прірву! Прям дуже стрімко нас туди запустили. 
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+3
Pennsylvania
Нет смысла обсуждать решение суда.
 Но как это -  "игрок был изъят из реестра национальных сборных"? если это было!    Это   напоминает как в СССР времён Сталина-Хрущёва из учебников удаляли  "врагов народа".
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+2
Ddd196
Ім'ям народу України зрадник тимощук був помножений на нуль і ніякий cas йому нічим не допоможе 
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0
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