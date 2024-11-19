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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Тимощука деньги всегда были на первом месте»
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2024, 20:20 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:34
1183
4

Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Тимощука деньги всегда были на первом месте»

Бывший тренер сборной о резонансном решении Спортивного суда

19 ноября 2024, 20:20 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:34
1183
4
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Тимощука деньги всегда были на первом месте»
УАФ. Mирон Mаркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua высказал свою точку зрения относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который отменил футбольные санкции со стороны УАФ к Анатолию Тимощуку:

– Об этом персонаже, иначе и не скажешь: пригрели змею... Тимощук всем обязан Украине, а стал предателем.

Наши пути пересеклись с ним в национальной сборной Украины и Тимощук запомнился тем, что постоянно канючил повышенные премиальные даже за товарищеские матчи. Для него деньги всегда были на первом месте и поэтому для меня не стало удивительным, что он продался за рубли.

Кстати, Тимощук был посредственным игроком. Да, много бегал, неплохо отбирал мяч, но футбольным интеллектом не мог похвастаться. Ему банально везло, что в командах, за которые выступал были «звездные» составы и он был только на подтанцовке, однако на пьедестале оказывался.

А выигранный Тимощуком суд ничего не решает. Украинский народ по отношению к нему уже давно сделал свой выбор. И нечего делать предателю рекламу, вспоминая о нем. Как некоторым другим спортсменам и певицам. Они для нас уже никто.

Ранее мы сообщали, что одиозный полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS) Украинская ассоциация футбола Мирон Маркевич инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Первый Среди Равных
Ну не знаю. Чи лише гроші. Колись Тимощук з гордістю підіймав український прапор під час перемог в Кубку УЄФА і ЛЧ, хоча ніхто його не заставляв це робити, і був чи не єдиним хто не цурався говорити українською серед усіх гравців.
Короче робив всі ті речі не просто до того як все це "стало мейнстрімом", а взагалі коли за таке на тебе навіть в самій Україні могли дивитись як на дебіла. Але в Росії йому наче добряче "перепрошили" мозги, десь в період його другого приходу в Зеніт 2013-2015, якраз під час Майдану.
Про посереднього гравця теж спірно. Як опорник був дуже якісний, по суті Зеніт йому багато в чому зобовязаний Кубком УЄФА 2008.
Підвищені преміальні вибивав кому? Якщо всій команді, то не бачу в цьому нічого поганого. 
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-1
didora
Та пи....ть не мішки ворочать. Усі балакають одне а думають інше.  Так про кожного можна поговорити що він за штука. Усі у вишиванках ходять а на умі зовсім інше. І нічіго ніхто не узнає поки людина не почне щось робити. Тоді і вилізе вся правда на зовні.
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-1
LexХХХ
Я ні в якому разі не захищаю Тимощука-запроданця.
Мені от цікаво.. а на якому місці гроші в Богдановича? 
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-2
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