Мирон МАРКЕВИЧ: «Для Тимощука деньги всегда были на первом месте»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua высказал свою точку зрения относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который отменил футбольные санкции со стороны УАФ к Анатолию Тимощуку:

– Об этом персонаже, иначе и не скажешь: пригрели змею... Тимощук всем обязан Украине, а стал предателем.

Наши пути пересеклись с ним в национальной сборной Украины и Тимощук запомнился тем, что постоянно канючил повышенные премиальные даже за товарищеские матчи. Для него деньги всегда были на первом месте и поэтому для меня не стало удивительным, что он продался за рубли.

Кстати, Тимощук был посредственным игроком. Да, много бегал, неплохо отбирал мяч, но футбольным интеллектом не мог похвастаться. Ему банально везло, что в командах, за которые выступал были «звездные» составы и он был только на подтанцовке, однако на пьедестале оказывался.

А выигранный Тимощуком суд ничего не решает. Украинский народ по отношению к нему уже давно сделал свой выбор. И нечего делать предателю рекламу, вспоминая о нем. Как некоторым другим спортсменам и певицам. Они для нас уже никто.

Ранее мы сообщали, что одиозный полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.