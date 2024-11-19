Кополовец объяснил, почему Тимощук выиграл суд в Лозанне

Одиозный полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл выигравший Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Лозанна не смотрит на то, что у нас идет война, они подходят к вопросу по профессиональному мнению, что если он выиграл эти трофеи, то они принадлежат ему.Но это формальность. УАФ лишила его всех регалий, чтобы он увидел, что весь народ Украины его презирает. Для нас Тимощук – предатель, и УАФ хотела показать, что он недостоин этих наград.

А то, что он там выиграл суд, нас уже не интересует. Тимощук для нас – это пустое место. Его награды не имеют для нас цены в его лице. Наверное, Тимощук хотел нам что-то доказать, но доказал только одно – что он конченый ублюдок.

Он цеплял на себя сине-желтые ленты, а в душе был гнилым человеком без всяких ценностей. Завтра он и россиян бросит, послезавтра еще кого-нибудь. Таких людей нам не надо, хорошо, что он свалил отсюда. Обратной дороги ему нет», – сказал Кополовец.

Ранее свое мнение о победе Анатолия Тимощука в Лозанне высказал Артем Федецкий.