Наставник клуба УПЛ лично зовет в команду финалиста Лиги Европы

Именитый украинский голкипер Денис Бойко может возобновить карьеру. В его услугах лично заинтересован главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов.

«Я знаю, что Максимов предлагал Бойко взять и снять перчатки с гвоздя и вернуться в ворота. Денис в очень хорошей форме, поддерживает ее, тренируется, но не уверен, будет ли дальше играть в футбол. Пока он не определился», – сказал Бурбас в эфире ютуб-канала «BurBuzz».

Последним клубом Дениса Бойко было житомирское «Полесье». Также голкипер выступал за «Днепр», с которым выходил в финал Лиги Европы, киевское «Динамо», испанскую «Малагу» и другие клубы.

В нынешнем сезоне полтавская «Ворскла» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.