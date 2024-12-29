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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 13:41 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:57
826
0

Наставник клуба УПЛ лично зовет в команду финалиста Лиги Европы

Денис Бойко может возобновить карьеру в «Ворскле»

29 декабря 2024, 13:41 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:57
826
0
Наставник клуба УПЛ лично зовет в команду финалиста Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Бойко

Именитый украинский голкипер Денис Бойко может возобновить карьеру. В его услугах лично заинтересован главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов.

«Я знаю, что Максимов предлагал Бойко взять и снять перчатки с гвоздя и вернуться в ворота. Денис в очень хорошей форме, поддерживает ее, тренируется, но не уверен, будет ли дальше играть в футбол. Пока он не определился», – сказал Бурбас в эфире ютуб-канала «BurBuzz».

Последним клубом Дениса Бойко было житомирское «Полесье». Также голкипер выступал за «Днепр», с которым выходил в финал Лиги Европы, киевское «Динамо», испанскую «Малагу» и другие клубы.

В нынешнем сезоне полтавская «Ворскла» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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Денис Бойко Ворскла Полтава Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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