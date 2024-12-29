Уедет в Европу? Динамо отказалось от трансфера защитника Ворсклы

Киевское «Динамо» отказалось от трансфера защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского – столичный клуб не готов платить 3 млн евро за игрока.

«Динамо» очень хотело осуществить трансфер Крупского, но насколько я понимаю, там ничего не будет. Киевский клуб не готов платить ту сумму, которую хочет «Ворскла». Около трех млн евро. Такая клаусула стоит у него в контракте.

«Нью–Ингленд Революшн» предлагал 2,6 млн и еще 500 тысяч бонусами. «Динамо» точно не может повторить подобные условия. Также, насколько мне известно, окружение и агенты Крупского пока отказались от американского варианта. Рассматривают вариант с Европой», – сообщил журналист Игорь Бурбас.

Ранее сообщалось, что Илья Крупский попал в рейтинг лучших защитников мира до 21 года.