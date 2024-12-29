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  4. Уедет в Европу? Динамо отказалось от трансфера защитника Ворсклы
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 13:11 |
1522
1

Уедет в Европу? Динамо отказалось от трансфера защитника Ворсклы

Илья Крупский может покинуть полтавский клуб

29 декабря 2024, 13:11 |
1522
1
Уедет в Европу? Динамо отказалось от трансфера защитника Ворсклы
Илья Крупский

Киевское «Динамо» отказалось от трансфера защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского – столичный клуб не готов платить 3 млн евро за игрока.

«Динамо» очень хотело осуществить трансфер Крупского, но насколько я понимаю, там ничего не будет. Киевский клуб не готов платить ту сумму, которую хочет «Ворскла». Около трех млн евро. Такая клаусула стоит у него в контракте.

«Нью–Ингленд Революшн» предлагал 2,6 млн и еще 500 тысяч бонусами. «Динамо» точно не может повторить подобные условия. Также, насколько мне известно, окружение и агенты Крупского пока отказались от американского варианта. Рассматривают вариант с Европой», – сообщил журналист Игорь Бурбас.

Ранее сообщалось, что Илья Крупский попал в рейтинг лучших защитников мира до 21 года.

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Микола Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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Lulinnha
Чуваку нужна какая-то бельгийская лига для раскрутки и раскачки навыков. Если нет такого варика то МЛС. 
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