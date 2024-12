Крупский вошел в топ-10 лучших атакующих правых защитников мира до 21 года

Защитник Ворсклы Илья Крупский и легионер Шахтера Винисиус Тобиас вошли в интересный рейтинг по версии СIES.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших атакующих правых защитников мира возрастом до 21 года.

Украинец Илья Крупский замкнул топ-10, а бразилец Винисиус Тобиас занял 20-ю позицию в этом рейтинге.

В топ-3 вошли два представителя португальской лиги: Мартим Фернандеш из Порту и Джовани Кенда из Спортинга, а также Агустин Хиай из Палмейраса.

В сезоне 2024/25 Крупский за Ворсклу сыграл 15 матчей УПЛ и сделал 1 ассист.

Рейтинг лучших атакующих правых защитников возрастом до 21 года (CIES)

Top U2⃣1⃣ attacking right full/wing backs 🌏 as per @CIES_Football Index powered by @Wyscout 📈

🥇 #MartinFernandes 🇵🇹 & #GeovanyQuenda 🇵🇹 80.4

🥉 #AgustinGiay 🇦🇷 78.2

Top 2⃣0⃣ for 20 categories in this scouting report including transfer values 🤑 👉 https://t.co/Q4qSZZp17A pic.twitter.com/LcPStumk9c