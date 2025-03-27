АПЛ утвердила дополнительное летнее трансферное окно

АПЛ официально сообщила о новом порядке, в котором будет работать трансферное окно летом 2025 года.

Трансферное окно будет открыто с 1 июня по 10 июня, а затем с 16 июня по 1 сентября. Это связано с требованиями ФИФА из-за Клубного чемпионата мира в США – так команды получат возможность сформировать составы до начала турнира.

От АПЛ в Клубном ЧМ будут участвовать Челси и Манчестер Сити.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля.