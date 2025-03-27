Англия27 марта 2025, 16:29 |
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АПЛ утвердила дополнительное летнее трансферное окно
Все из-за Клубного чемпионата мира
27 марта 2025, 16:29 |
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АПЛ официально сообщила о новом порядке, в котором будет работать трансферное окно летом 2025 года.
Трансферное окно будет открыто с 1 июня по 10 июня, а затем с 16 июня по 1 сентября. Это связано с требованиями ФИФА из-за Клубного чемпионата мира в США – так команды получат возможность сформировать составы до начала турнира.
От АПЛ в Клубном ЧМ будут участвовать Челси и Манчестер Сити.
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля.
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