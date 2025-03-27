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Англия
27 марта 2025, 16:29 |
607
0

АПЛ утвердила дополнительное летнее трансферное окно

Все из-за Клубного чемпионата мира

27 марта 2025, 16:29 |
607
0
АПЛ утвердила дополнительное летнее трансферное окно
Sky Sports

АПЛ официально сообщила о новом порядке, в котором будет работать трансферное окно летом 2025 года.

Трансферное окно будет открыто с 1 июня по 10 июня, а затем с 16 июня по 1 сентября. Это связано с требованиями ФИФА из-за Клубного чемпионата мира в США – так команды получат возможность сформировать составы до начала турнира.

От АПЛ в Клубном ЧМ будут участвовать Челси и Манчестер Сити.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля.

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Английская Премьер-лига клубный чемпионат мира по футболу трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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