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Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 15:13 |
152
0

Ингулец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С обоюдными намерениями закрепить успех

27 марта 2025, 15:13 |
152
0
Ингулец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 28 марта, в Кривом Роге состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Верес». Команда Василия Кобина идет на последнем месте турнирной таблицы, а ровенчане занимают восьмую позицию.

Ингулец

Петровская команда продолжает замыкать турнирную таблицу украинского чемпионата, но после зимнего перерыва «желто-красные» успели заметно поправить свое положение. «Ингулец» одержал две победы, а это больше, чем за всю первую часть первенства. Особенно неожиданной стала виктория подопечных Кобина над «Кривбассом», который ведет борьбу за еврокубковую зону. А в прошлом туре петровцы одержали стратегическую победу над соседом по турнирной таблице «Черноморцем». Вспомним также, драматичную концовку поединка против «Руха», когда «желто-красные» на последних минутах упустили ничейный результат. И теперь «Ингулец» от зоны переходных матчей отделяют всего три очка.

В предстоящем матче сможет помочь своим партнерам один из лидеров петровской команды Роман Волохатый, пропускавший встречу прошлого тура из-за дисквалификации. Игру в Одессе пропускал также защитник Малыш, который получил повреждение. Победу над «Черноморцем» петровцам принес результативный удар вингера Пушкарева. «Знаю, что многие эксперты прочат нам вылет. Я бы не спешил нас хоронить. И хотя в «Ингульце» нет футболистов с опытом выступлений в Премьер-лиге, но мы все горим желанием удержаться в классе сильнейших. Этим мне «Ингулец» очень импонирует», - отметил Пушкарев.

Во время паузы в чемпионате «Ингулец» провел спарринг с аматорской командой «Агротех» из Кировоградской области. Встреча завершилась победой подопечных Кобина со счетом 1:0.

Верес

После зимней паузы ровенчане порадовали своих поклонников результатом, одержав три победы при одном поражекнии. Поединок прошлого тура против «Полесья» и вовсе стал бенефисом «красно-черных», ведь они разгромили непростого соперника со счетом 5:1. Примечательно, что эта феерия произошла в 100-м домашнем матче «Вереса» в чемпионате. Героем встречи с «волками» стал форвард Руслан Степанюк, который записал в свой актив два результативных удара и одну голевую передачу. Не ушел с поля без забитого гола и лучший бомбардир ровенчан в текущем сезоне Михаил Гайдучик.

Атакующую линию «красно-черных» усилил форвард все того же «Полесья» Венделл, который на правах аренды будет выступать за «Верес» до конца текущего сезона. «Я уже несколько лет играю в Украине. Считаю, что украинский чемпионат – очень сильный. Я это чувствовал и в «Днепре-1», и в «Полесье». Я много слышал о болельщиках «Вереса». Очень хочу, чтобы они продолжали нас горячо поддерживать. А мы постараемся их за это отблагодарить на поле», - сказал после перехода бразилец. А вот другой бразилец ровенчан, Луан, вряд ли сможет сыграть в ближайшем матче своей команды из-за повреждения.

Ровенская команда также провела спарринг во время международной паузы, обыграв «Буковину» со счетом 2:0. Результативными ударами в этом поединке отметились Шарай и Лепский.

Статистика встреч

Команды ранее провели восемь очных дуэлей, в которых 4 победы одержал «Верес», 2 раза успех сопутствовал «Ингульцу» и в двух матчах был зафиксирован ничейный результат. В первом круге нынешнего чемпионата соперники сыграли вничью со счетом 2:2, причем петровцы впервые не проиграли «красно-черным» в Ровно. После первого тайма, благодаря голам Малыша и Виливальда, гости вели со счетом 2:0, но ровенчане сумели спасти встречу (результативные удары на счету Клеца и Мрвальевича).

Прогноз на противостояние

Обе команды будут намерены взять очки в этом поединке. Петровцы после важной победы в прошлом туре захотят развить успех и, возможно, покинуть последнее место турнирной таблицы. Но ровенчане демонстрируют более зрелую игру. И хоть в гостевых поединках «красно-черные» действуют не так уверенно, как в домашних, поставим на победу команды Олега Шандрука.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Катрич, Малыш, Дихтярук, Бенедюк, Пятов, Гаджук, Волохатый, Могильный, Кисленко, Пушкарев

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция, Дахновский, Харатин, Кучеров, Шарай, Гайдучик, Степанюк

Прогноз Sport.ua
Ингулец
28 марта 2025 -
13:00
Верес
Победа Вереса 1.81 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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