Ингулец – Верес – 0:0. Обошлись без голов. Видеообзор матча
Матч 22-го тура чемпионата Украины прошел 28 марта
В пятницу, 28 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».
Встречу принимал стадион «Горняк» в Кривом Роге. Игра закончилась со счетом 0:0.
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Матч рассудила арбитр София Причина из Львовской области.
«Ингулец» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 16 баллов. В активе «Вереса» – 29 очков, клуб разместился на 7-й позиции.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 28 марта
Ингулец – Верес – 0:0
Видеообзор матча
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