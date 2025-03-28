Ингулец – Верес – 0:0. Обошлись без голов. Видеообзор матча

В пятницу, 28 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу принимал стадион «Горняк» в Кривом Роге. Игра закончилась со счетом 0:0.

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Матч рассудила арбитр София Причина из Львовской области.

«Ингулец» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 16 баллов. В активе «Вереса» – 29 очков, клуб разместился на 7-й позиции.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 28 марта

Ингулец – Верес – 0:0

Видеообзор матча