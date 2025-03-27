В пятницу, 28 марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» встретится с «Вересом». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 13:00.

Петровцы, имея один из самых слабых составов в чемпионате в начале весенней части УПЛ, добыли две победы в четырех матчах: над «Кривбассом» и прямым конкурентом «Черноморцем». «Ингулец», хоть и продолжает оставаться последним в таблице, улучшил свое положение перед заключительным отрезком чемпионата.

Подопечные Олега Шандрука выдали почти безупречный старт второй части розыгрыша УПЛ, победив лидеров чемпионата «Кривбасс» и «Полесье», и в компенсированное время оставили ни с чем «Колос». Единственным темным пятном стал проигрыш «Левому Берегу», который испортил положительный отрезок ровенчан.

Поэтому для обоих коллективов эта игра важна, ведь после утраченной победы в первом круге «Ингулец» захочет таки обыграть соперников, а «Верес» продолжить борьбу за пятое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Верес»