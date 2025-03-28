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Премьер-лига
Ингулец
28.03.2025 13:00 – FT 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 15:17 | Обновлено 28 марта 2025, 16:11
663
9

Унылые нули. Ингулец расписал ничью с Вересом

Безголевая ничья между аутсайдером и середняком

28 марта 2025, 15:17 | Обновлено 28 марта 2025, 16:11
663
9
Унылые нули. Ингулец расписал ничью с Вересом
УПЛ

Начало 22-го тура УПЛ открывало поединок между «Ингульцом» и «Вересом». Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 13:00, но из-за воздушной тревоги его пришлось отложить на 20 минут позже. Что касается турнирного положения, то подопечные Шандрука в случае виктории имели реальные шансы включиться в гонку за пятое место, в то время как петровцы могли обойти «моряков» и покинуть последнюю строчку.

Что касается кадров, то у хозяев по сравнению с матчами двухнедельной давности против «Черноморца» произошло 3 смены: вместо перешедших в число запасных Дихтярука, Могильного и Бенедюка в старте с «Вересом» вышли Малыш, Дубилей и Волохатый. Ровенчане в свою очередь оставили победный состав, взявший 3 очка с «Полесием» без изменений, за исключением Луана, которого поменял Шарай.

Старт поединка занесем в актив гостей, которые в первые пятнадцать минут матча прижали «Ингулец» к собственной штрафной, заставляя защитников команды Кобина в некоторых моментах играть на отбой. Моменты открывать счет имели Дахновский (дважды), Кучеров и Гайдучик, однако их ударам не хватало не только точности, но и силы, ведь киперу хозяев Паламарчуку особенно не приходилось демонстрировать свое мастерство.

Ближе к экватору тайма атакующий темп «Вереса» немного затормозил, и к тому же травму получил фланговый защитник Куция, который после столкновения с Волохатым не смог продолжить матч. За то «Ингулец» начал огрызаться, создавая полумоменты у ворот Кожухаря. Малыш в падении через себя не попал по мячу, а Пятов в свою очередь пробил неточно. «Верес» ближе к концу тайма ответил ударом в исполнении Дахновского, но для Паламарчука он стал легкой добычей. И при счете 0:0 команды ушли на перерыв.

Вторая половина игры началась не так активно, как первая, и в отличие от ровенчан, полностью доминировавших на старте, первый опасный момент создали именно хозяева. После подачи с углового, Лосенко остался один на дальней стойке, однако его удар был заблокирован, а Волохатый, сыграв на подборе, направил «круглого» выше цели.

В общем, второй тайм запомнился не сколько голевыми моментами, сколько многочисленной борьбой, и иногда появлением медперсонала на поле. Но потом инициатива начала переходить к «Вереску». Сначала Гайдучик простил Ингулец в моменте с ошибкой вратаря на ровном месте, а после Степанюк после стремительной контратаки, казалось, пробивал в угол без шансов для Паламарчука, но мяч прошел в сантиметре от левой стойки. На этом опасные моменты закончились, и команды во второй раз на протяжении сезона поделили очки. Как показала практика, «Вересу» удается одерживать победы в матчах против сильных команд, чем с аутсайдерами.

Следующую игру «Верес» проведет в гостях против «Шахтера». «Ингулец» же сыграет дома с «Оболонью».

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ингулец» – «Верес» - 0:0

Предупреждения: Волохатый, 24, Лосенко, 67

«Ингулец»: Паламарчук – Катрич, Жовтенко, Малыш, Дубилей (Бенедюк, 89) – Лосенко (Гаджук, 78) – Волохатый, Пятов (Скороход, 89), Сад (Могильный, 78) – Пушкарев, Кисленко (Попов, 67)

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 27) – Шарай (Смиян, 69), Харатин, Кучеров (Клёц, 69), Дахновский – Гайдучик, Степанюк (Годя, 83)

Арбитр: София Причина (Львовская область)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)

Удары (в створ): 5 (3) – 12 (6)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 0 – 0

ИНГУЛЕЦ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 9
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turist86
"Унилі"  - то на якій мові?
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+1
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Павло
За перегляд таких матчів вболівальникам потрібно добряче доплачувати 
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0
Singularis
Бодрый счёт. Ингулец отлип ото дна.
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0
C.Пеклов
З Інгульцем всім зараз буде важко...
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0
Andromed
реалізація у Вереса хромає, напевно весь фарт пішов на матч проти Полісся
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0
_9Quantum19_
Буває. Нульові нічиї іноді теж потрібні.
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0
Iigor6583
Боже, яке це гнітюче враження. Що одні, що другі тихоходи на ходулях, це страхіття. Падають як п'янь. Вони що в кедах грають. Гнати цю непотріб. Хай грають на першість колгоспу "червоне дишло".
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0
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