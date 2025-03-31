«Провалили игру». Будковский нашел причину поражения в матче с Колосом

Центральный нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский прокомментировал результат матча 22-го тура УПЛ против «Колоса», в котором луганский клуб уступил со счетом 0:3.

«В перерыве в раздевалке был разговор на повышенных тонах. Мы остались в меньшинстве, и понимали, что многое у нас не получится, но на второй тайм нужно было выходить и сражаться. На мой взгляд, нам не хватило характера, поэтому будем разговаривать с ребятами, потому что так играть нельзя. Мы все провалили эту игру. После удаления нам забили первый гол еще в первом тайме, а затем еще два во втором. Опустили голову, и ничего не смогли поделать.

По-моему, никто не дает первую желтую карточку уже на второй минуте матча. Я считаю, что первой желтой не должно быть. Это мнение рефери, он показал желтую, ничего уже не изменишь», – сказал Будковский.