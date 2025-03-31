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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 13:56 | Обновлено 31 марта 2025, 13:57
72
0

«Провалили игру». Будковский нашел причину поражения в матче с Колосом

Форвард луганского клуба указал на отсутствие характера

31 марта 2025, 13:56 | Обновлено 31 марта 2025, 13:57
72
0
«Провалили игру». Будковский нашел причину поражения в матче с Колосом
ФК Зоря. Филипп Будковский

Центральный нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский прокомментировал результат матча 22-го тура УПЛ против «Колоса», в котором луганский клуб уступил со счетом 0:3.

«В перерыве в раздевалке был разговор на повышенных тонах. Мы остались в меньшинстве, и понимали, что многое у нас не получится, но на второй тайм нужно было выходить и сражаться. На мой взгляд, нам не хватило характера, поэтому будем разговаривать с ребятами, потому что так играть нельзя. Мы все провалили эту игру. После удаления нам забили первый гол еще в первом тайме, а затем еще два во втором. Опустили голову, и ничего не смогли поделать.

По-моему, никто не дает первую желтую карточку уже на второй минуте матча. Я считаю, что первой желтой не должно быть. Это мнение рефери, он показал желтую, ничего уже не изменишь», – сказал Будковский.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря - Колос Филипп Будковский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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