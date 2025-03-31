Лунин будет в составе? Куртуа отсутствует в заявке Реала на игру с Сосьедад

1 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Реал Сосьедад».

Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые будут заявлены на игру.

Вероятно, в основном составе выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Его конкурент Тибо Куртуа отсутствует в заявке из-за повреждения, полученного во время пребывания в расположении национальной сборной Бельгии.

В этом сезоне Андрей Лунин провел в составе «королевского» клуба 11 матчей и пропустил 15 мячей.

В 29-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» победил «Леганес» с Луниным в составе.