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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 12:31 | Обновлено 31 марта 2025, 12:55
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Синхронные победы Динамо и Шахтера, неудачный дебют Кучера в Черноморце

Самые интересные события 22-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

31 марта 2025, 12:31 | Обновлено 31 марта 2025, 12:55
399
0
Синхронные победы Динамо и Шахтера, неудачный дебют Кучера в Черноморце
ФК Шахтер

«Динамо» и «Шахтер» одержали синхронные победы с одинаковым счетом 2:0 – над «Рухом» и «Оболонью» соответственно. Выиграла и «Александрия», минимально одолев «Левый берег». После оплеухи от «Вереса» 1:5 «Полесье» реабилитировалось в игре против ЛНЗ. «Карпаты» испортили дебют Александру Кучеру во главе «Черноморца».

Нули тура

«Верес», гроза авторитетов, в игре против «Ингульца», явного аутсайдера, не продемонстрировал свой авторитет. Матч, состоявшийся в Кривом Рогу, прошел под аккомпанемент воздушной тревоги и неспешности. На арене было много борьбы, медперсонал появлялся на поле не единожды, но игры как таковой было очень мало. Как итог – унылые нули. Но обе команды получили по одному баллу, чем вряд ли расстроились.

Ошибка тура

Единственный мяч в поединке ЛНЗ и «Полесья» был забит после ужасной ошибки голкипера хозяев поля Кучеренко. Во время подачи от углового флажка в исполнении Назаренко, страж ворот черкасской команды не сумел попасть руками по мячу в простой ситуации, и футбольный снаряд просто попал в Крушинского и залетел в ворота.

Угловой тура

«Стандарты» – настоящая отдушина нынешней «Александрии». Вот и в этом туре команда Руслана Ротаня забила очередной свой гол после розыгрыша стандартных ситуаций. В этот раз – после углового. Кравченко подал от флажка в центр вратарской площади, где Смирный оказался проворнее всех и точным ударом головой отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Награда тура

Перед началом поединка «Оболонь» – «Шахтер» на полузащитника «горняков» Судакова ждал приятный сюрприз. Из рук президента УПЛ Евгения Дикого Георгий получил награду лучшему футболисту чемпионата Украины минувшего года.

ФК Шахтер

Подача тура

Не подача, а конфетка: в игре против «Оболони» полузащитник «горняков» Бондаренко буквально выложил мяч под удар головой Эгиналду. И бразилец не промахнулся. В этой связи нужно отдать должное и мастерству нападающего «Шахтера»: ему удался хороший и, главное, точный удар: мяч залетел практически в верхний угол ворот.

Почин тура

Свой первый гол в первой команде «Шахтера» забил 20-летний полузащитник Глущенко. Антон отличился в воротах «Оболони». Он появился на поле на 78-й минуте, заменив Судакова, а спустя десять минут поставил победную точку в игре.

ФК Шахтер

Слова тура

После матча с «Оболонью» главного тренера «Шахтера» Марино Пушича снова спросили о том, борется ли его команда в нынешнем сезоне за чемпионство. И Пушич снова ответил, что «Шахтер» – это клуб, который всегда борется за первое место. И ментальность Марино Пушича – тоже всегда бороться за первое место. Но иногда нам нужно быть реалистами и осознавать все обстоятельства, понимать, что они могут быть сложными. Но даже несмотря на это мы боремся до последнего».

Память тура

На матч «Руха» и «Динамо» футболистов обоих команд вывели дети – сыновья и дочери украинских воинов, которые погибли, пропали без вести или находятся в рашистском плену.

ФК Динамо

Цифра тура

Поединок против «Руха» для полузащитника «Динамо» Буяльского стал 350-м в динамовской футболке (во всех турнирах). Этот юбилей Виталий отметил достойно: забитым мячом и результативной передачей.

Празднование тура

Первый гол в ворота «Руха», который забил Ванат, футболисты «Динамо» отпраздновали по-особенному. Они подбежали к трибунам и своеобразными жестами поздравили своего коллегу Николая Михайленко с рождением сына.

Ассист тура

Шик, блеск, красота – именно так можно охарактеризовать результативную передачу Буяльского на Ваната в матче «Рух» – «Динамо». Виталий на коротке пробросил мяч мимо двух защитников соперника на ход Владиславу, и тому оставалось лишь не промазать по воротам.

Аут тура

Нечасто увидишь забитый гол после розыгрыша аута. Однако футболистам «Кривбасса» в игре против «Ворсклы» удалось отметиться именно после такого «стандарта». После вбрасывания последовала передача в центр штрафной площади полтавчан на Твердохлиба, и Егор эффектным ударом головой вонзил мяч под перекладину.

Дебют тура

В поединке против «Карпат» на тренерском мостике «Черноморца» дебютировал Александр Кучер, последним рабочим местом которого был «Днепр-1». Дебют для бывшего центрбека сборной Украины и «Шахтера» получился неудачным: его новая команда была разгромлена 0:4. За «Черноморец» дебютировал и бывший партнер Кучера по «Шахтеру» – Ракицкий. Ярослав появился на поле на 76-й минуте игры. Запомниться чем-нибудь особенным ему не удалось.

Пенальти тура

«Карпаты» в домашней игре против «Черноморца» реализовали два пенальти с разницей в четыре минуты. Сначала голкипер «моряков» Рудько сфолил в штрафной зоне, и судейский приговор исполнил Бруниньо. Он же реализовал и второй одиннадцатиметровый удар.

Хет-трик тура

ФК Карпаты

Героем поединка против «Черноморца» стал полузащитник «Карпат» Бруниньо. На счету 23-летнего футболиста – сразу три забитых мяча. Правда, два из них бразилец забил с одиннадцатиметровой отметки (в первом тайме), а во второй половине встречи отметился точным ударом и с игры.

Рекорд тура

Больше двух мячей за игру в чемпионате страны «Колос» не забивал уже очень долго: с апреля 2023-го. Тогда в поединке против «Металлиста 1925» ковалевцы забили три сухих мяча. Три мяча они забили и в этот раз – «Заре». Таким образом, в своем втором поединке после возвращения в «Колос» Руслан Костышин одержал победу и реабилитировался за поражение в прошлом туре от ЛНЗ.

Символическая сборная тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 22 16 6 0 46 - 15 54
2 Александрия 22 15 5 2 34 - 16 50
3 Шахтер Донецк 21 13 5 3 48 - 16 44
4 Полесье 22 10 7 5 30 - 22 37
5 Кривбасс 20 10 5 5 24 - 19 35
6 Карпаты Львов 22 9 5 8 27 - 23 32
7 Верес 22 7 8 7 27 - 28 29
8 Заря 21 9 2 10 25 - 28 29
9 Рух Львов 22 6 8 8 22 - 20 26
10 ЛНЗ Черкассы 22 7 4 11 22 - 30 25
11 Левый берег 21 6 4 11 12 - 22 22
12 Колос Ковалевка 22 4 9 9 16 - 19 21
13 Ворскла 22 5 6 11 17 - 28 21
14 Оболонь 22 4 6 12 12 - 37 18
15 Ингулец 21 3 7 11 15 - 33 16
16 Черноморец 22 4 3 15 14 - 35 15
Полная таблица

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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