Синхронные победы Динамо и Шахтера, неудачный дебют Кучера в Черноморце
Самые интересные события 22-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
«Динамо» и «Шахтер» одержали синхронные победы с одинаковым счетом 2:0 – над «Рухом» и «Оболонью» соответственно. Выиграла и «Александрия», минимально одолев «Левый берег». После оплеухи от «Вереса» 1:5 «Полесье» реабилитировалось в игре против ЛНЗ. «Карпаты» испортили дебют Александру Кучеру во главе «Черноморца».
Нули тура
«Верес», гроза авторитетов, в игре против «Ингульца», явного аутсайдера, не продемонстрировал свой авторитет. Матч, состоявшийся в Кривом Рогу, прошел под аккомпанемент воздушной тревоги и неспешности. На арене было много борьбы, медперсонал появлялся на поле не единожды, но игры как таковой было очень мало. Как итог – унылые нули. Но обе команды получили по одному баллу, чем вряд ли расстроились.
Ошибка тура
Единственный мяч в поединке ЛНЗ и «Полесья» был забит после ужасной ошибки голкипера хозяев поля Кучеренко. Во время подачи от углового флажка в исполнении Назаренко, страж ворот черкасской команды не сумел попасть руками по мячу в простой ситуации, и футбольный снаряд просто попал в Крушинского и залетел в ворота.
Угловой тура
«Стандарты» – настоящая отдушина нынешней «Александрии». Вот и в этом туре команда Руслана Ротаня забила очередной свой гол после розыгрыша стандартных ситуаций. В этот раз – после углового. Кравченко подал от флажка в центр вратарской площади, где Смирный оказался проворнее всех и точным ударом головой отправил мяч в дальний нижний угол ворот.
Награда тура
Перед началом поединка «Оболонь» – «Шахтер» на полузащитника «горняков» Судакова ждал приятный сюрприз. Из рук президента УПЛ Евгения Дикого Георгий получил награду лучшему футболисту чемпионата Украины минувшего года.
Подача тура
Не подача, а конфетка: в игре против «Оболони» полузащитник «горняков» Бондаренко буквально выложил мяч под удар головой Эгиналду. И бразилец не промахнулся. В этой связи нужно отдать должное и мастерству нападающего «Шахтера»: ему удался хороший и, главное, точный удар: мяч залетел практически в верхний угол ворот.
Почин тура
Свой первый гол в первой команде «Шахтера» забил 20-летний полузащитник Глущенко. Антон отличился в воротах «Оболони». Он появился на поле на 78-й минуте, заменив Судакова, а спустя десять минут поставил победную точку в игре.
Слова тура
После матча с «Оболонью» главного тренера «Шахтера» Марино Пушича снова спросили о том, борется ли его команда в нынешнем сезоне за чемпионство. И Пушич снова ответил, что «Шахтер» – это клуб, который всегда борется за первое место. И ментальность Марино Пушича – тоже всегда бороться за первое место. Но иногда нам нужно быть реалистами и осознавать все обстоятельства, понимать, что они могут быть сложными. Но даже несмотря на это мы боремся до последнего».
Память тура
На матч «Руха» и «Динамо» футболистов обоих команд вывели дети – сыновья и дочери украинских воинов, которые погибли, пропали без вести или находятся в рашистском плену.
Цифра тура
Поединок против «Руха» для полузащитника «Динамо» Буяльского стал 350-м в динамовской футболке (во всех турнирах). Этот юбилей Виталий отметил достойно: забитым мячом и результативной передачей.
Празднование тура
Первый гол в ворота «Руха», который забил Ванат, футболисты «Динамо» отпраздновали по-особенному. Они подбежали к трибунам и своеобразными жестами поздравили своего коллегу Николая Михайленко с рождением сына.
Ассист тура
Шик, блеск, красота – именно так можно охарактеризовать результативную передачу Буяльского на Ваната в матче «Рух» – «Динамо». Виталий на коротке пробросил мяч мимо двух защитников соперника на ход Владиславу, и тому оставалось лишь не промазать по воротам.
Аут тура
Нечасто увидишь забитый гол после розыгрыша аута. Однако футболистам «Кривбасса» в игре против «Ворсклы» удалось отметиться именно после такого «стандарта». После вбрасывания последовала передача в центр штрафной площади полтавчан на Твердохлиба, и Егор эффектным ударом головой вонзил мяч под перекладину.
Дебют тура
В поединке против «Карпат» на тренерском мостике «Черноморца» дебютировал Александр Кучер, последним рабочим местом которого был «Днепр-1». Дебют для бывшего центрбека сборной Украины и «Шахтера» получился неудачным: его новая команда была разгромлена 0:4. За «Черноморец» дебютировал и бывший партнер Кучера по «Шахтеру» – Ракицкий. Ярослав появился на поле на 76-й минуте игры. Запомниться чем-нибудь особенным ему не удалось.
Пенальти тура
«Карпаты» в домашней игре против «Черноморца» реализовали два пенальти с разницей в четыре минуты. Сначала голкипер «моряков» Рудько сфолил в штрафной зоне, и судейский приговор исполнил Бруниньо. Он же реализовал и второй одиннадцатиметровый удар.
Хет-трик тура
Героем поединка против «Черноморца» стал полузащитник «Карпат» Бруниньо. На счету 23-летнего футболиста – сразу три забитых мяча. Правда, два из них бразилец забил с одиннадцатиметровой отметки (в первом тайме), а во второй половине встречи отметился точным ударом и с игры.
Рекорд тура
Больше двух мячей за игру в чемпионате страны «Колос» не забивал уже очень долго: с апреля 2023-го. Тогда в поединке против «Металлиста 1925» ковалевцы забили три сухих мяча. Три мяча они забили и в этот раз – «Заре». Таким образом, в своем втором поединке после возвращения в «Колос» Руслан Костышин одержал победу и реабилитировался за поражение в прошлом туре от ЛНЗ.
Символическая сборная тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|22
|16
|6
|0
|46 - 15
|54
|2
|Александрия
|22
|15
|5
|2
|34 - 16
|50
|3
|Шахтер Донецк
|21
|13
|5
|3
|48 - 16
|44
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30 - 22
|37
|5
|Кривбасс
|20
|10
|5
|5
|24 - 19
|35
|6
|Карпаты Львов
|22
|9
|5
|8
|27 - 23
|32
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27 - 28
|29
|8
|Заря
|21
|9
|2
|10
|25 - 28
|29
|9
|Рух Львов
|22
|6
|8
|8
|22 - 20
|26
|10
|ЛНЗ Черкассы
|22
|7
|4
|11
|22 - 30
|25
|11
|Левый берег
|21
|6
|4
|11
|12 - 22
|22
|12
|Колос Ковалевка
|22
|4
|9
|9
|16 - 19
|21
|13
|Ворскла
|22
|5
|6
|11
|17 - 28
|21
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12 - 37
|18
|15
|Ингулец
|21
|3
|7
|11
|15 - 33
|16
|16
|Черноморец
|22
|4
|3
|15
|14 - 35
|15
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