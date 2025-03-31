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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 15:10 | Обновлено 31 марта 2025, 15:18
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0

Цифры и факты. Важнейшие события 22-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

31 марта 2025, 15:10 | Обновлено 31 марта 2025, 15:18
53
0
Цифры и факты. Важнейшие события 22-го тура УПЛ
ФК Динамо

Наиболее важные цифры 22-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Общая беспроигрышная серия «Динамо» достигает 24-х игр (+18=6), а на чужих полях – 11 (+8=3).

350-й поединок в рядах киевлян проводит Виталий Буяльский (ЧУ – 233, КУ – 23, СК – 6, ЕК – 88).

50-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Александр Шовковский (+39=9-2, 115-34).

По третьему разу поражают ворота желто-черных Виталий Буяльский и Владислав Ванат (ранее 1 гол – за «Черноморец»).

«Рух» по-прежнему не знает побед во встречах с «Динамо» – 2 ничьи и 7 поражений.

Подопечные Виталия Пономарева вносят две поправки в таблицу личных рекордов, потерпев дома 4-е поражение подряд (мячи 1-7) и продлив безничейную серию до 7 игр (+2-5).

Желто-черные, которые не забивают в родных стенах 290 минут кряду, проводят 20-й безголевой матч на своем поле.

«Шахтер» берет верх над «Оболонью» во всех 4-х встречах в УПЛ (мячи 10-0).

Подопечные Марино Пушича становятся авторами 50-й победы гостей в этом сезоне.

Дмитрий Ризнык проводит 150-й матч в карьере на клубном уровне (ЧУ – 119, КУ – 11, ЕК – 20).

Марлон Гомес становится самым молодым капитаном-легионером оранжево-черных в чемпионатах Украины – 21 год 105 дней. Прежний клубный рекорд, принадлежавший Фернандинью, он превосходит на 1 год 72 дня.

ФК Шахтер. Марлон Гомес

Антон Глущенко становится автором 10-го гола горняков в баталиях с «пивоварами».

«Оболонь» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-8).

«Александрия» устанавливает новый личный рекорд, одержав 15-ю победу за сезон.

Подопечные Руслана Ротаня празднуют 3-ю викторию кряду, забив в общей сложности 6 мячей и не пропустив ни одного.

Черно-желто-зеленые проводят 50-й сухой матч в гостях.

«Полесье» одерживает 10-ю победу в нынешнем сезоне.

Желто-зеленые 30-й мяч в этом чемпионате забивают, а «сиреневые» – пропускают.

Житомиряне проводят 10-й сухой матч в гостях.

40-я встреча «Ворсклы» и «Кривбасса» в чемпионатах Украины 15-й раз завершается победой криворожцев.

Бело-красно-черные празднуют 10-ю викторию в сезоне-2024/25.

Юрий Вернидуб проводит 80-й матч в УПЛ во главе «Кривбасса» (+39=16-25, 101-80).

Егор Твердохлеб, на 293-й минуте прервавший сухую серию бело-зеленых, забивает 10-й мяч в рядах криворожцев.

«Ворскла» терпит 119-е поражение на своем поле и повторяет антирекорд УПЛ, принадлежащий «Черноморцу».

Полтавчане проводят 10-й безголевой матч в этом чемпионате.

Общая сухая серия «Карпат» и Якова Кинарейкина достигает 375 минут, а домашняя – соответственно 740 и 457.

Брунинью становится автором самого скоростного хет-трика легионеров в УПЛ. Три мяча в ворота «моряков» он забивает с интервалом в 9 минут. Прежний рекорд, совладельцами которого были Михаил Поцхверия, Мацей Ковальчик и Матеус, бразильский хавбек львовян перекрывает на 4 минуты.

«Черноморец» терпит 208-е поражение на чужих полях, устанавливая новый антирекорд украинских чемпионатов.

Одесситы зарабатывают в общем 4-ю «баранку» подряд (мячи 1-9), а на выезде – 3-ю (мячи 1-8).

Безничейная серия сине-черных достигает 11 игр (+1-10).

«Черноморец» пропускает 13 игр кряду, а в гостях – 26, обновляя личный антирекорд.

«Верес» по-прежнему обходится без голов в гостях у «Ингульца» – 270 минут.

Красно-черные проводят 60-й сухой матч в элитном дивизионе.

«Колос», который 3-й раз подряд взял верх над «Зарей» (мячи 5-0), празднует 50-ю викторию в чемпионатах Украины.

Андрей Цуриков становится автором первого дубля ковалевцев в поединках с луганчанами. При этом второй его гол оказывается 400-м, пропущенным черно-бело-красными в родных стенах.

Павел Ориховский забивает 10-й мяч «Колоса» в баталиях с «Зарей».

20-й поединок в УПЛ на тренерском посту проводит Младен Бартулович (9=2-9, 24-25).

Луганчане терпят 10-е поражение в этом сезоне.

Черно-бело-красные продлевают безничейную домашнюю серию до 12 игр (+6-6) , но завершают 10-матчевую забивную. Последний раз «Заря» оставалась на «сухом пайке» 20 октября 2024 года – 0:1 на своем поле с «Кривбассом».

Луганчане не могут пробить защиту ковалевцев 337 минут кряду.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Константин Бычек («Оболонь») и Денис Пидгурский («Рух»), 1-й – Диегу Андрадина («Левый берег»), Клемент Икенна («Кривбасс») и Эрик Калинец («Рух»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Ярослав Ракицкий («Черноморец»).

10-й мяч в УПЛ забивает Евгений Смирный, 5-й – Бруниньо (первый в ворота «Черноморца»), 1-й – Ян Костенко (в 20-й игре).

Во 2-м клубе элиты открывает голевой счет Антон Глущенко («Шахтер»).

2-й дубль в украинских чемпионатах делает Андрей Цуриков.

3-й пенальти из 3-х реализовывает Брунинью.

1-й мяч в УПЛ пропускает голкипер «Оболони» Денис Марченко – на 202-й минуте.

25-й сухой матч в элитном дивизионе проводит Андрей Клищук, 15-й – Георгий Ермаков, 10-й – Руслан Нещерет.

1-ю красную карточку зарабатывает Жан Тронтель (в 18-й игре).

10-й поединок в чемпионатах Украины проводит арбитр из Закарпатья Михаил Райда.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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