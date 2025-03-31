Цифры и факты. Важнейшие события 22-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 22-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
Общая беспроигрышная серия «Динамо» достигает 24-х игр (+18=6), а на чужих полях – 11 (+8=3).
350-й поединок в рядах киевлян проводит Виталий Буяльский (ЧУ – 233, КУ – 23, СК – 6, ЕК – 88).
50-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Александр Шовковский (+39=9-2, 115-34).
По третьему разу поражают ворота желто-черных Виталий Буяльский и Владислав Ванат (ранее 1 гол – за «Черноморец»).
«Рух» по-прежнему не знает побед во встречах с «Динамо» – 2 ничьи и 7 поражений.
Подопечные Виталия Пономарева вносят две поправки в таблицу личных рекордов, потерпев дома 4-е поражение подряд (мячи 1-7) и продлив безничейную серию до 7 игр (+2-5).
Желто-черные, которые не забивают в родных стенах 290 минут кряду, проводят 20-й безголевой матч на своем поле.
«Шахтер» берет верх над «Оболонью» во всех 4-х встречах в УПЛ (мячи 10-0).
Подопечные Марино Пушича становятся авторами 50-й победы гостей в этом сезоне.
Дмитрий Ризнык проводит 150-й матч в карьере на клубном уровне (ЧУ – 119, КУ – 11, ЕК – 20).
Марлон Гомес становится самым молодым капитаном-легионером оранжево-черных в чемпионатах Украины – 21 год 105 дней. Прежний клубный рекорд, принадлежавший Фернандинью, он превосходит на 1 год 72 дня.
Антон Глущенко становится автором 10-го гола горняков в баталиях с «пивоварами».
«Оболонь» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-8).
«Александрия» устанавливает новый личный рекорд, одержав 15-ю победу за сезон.
Подопечные Руслана Ротаня празднуют 3-ю викторию кряду, забив в общей сложности 6 мячей и не пропустив ни одного.
Черно-желто-зеленые проводят 50-й сухой матч в гостях.
«Полесье» одерживает 10-ю победу в нынешнем сезоне.
Желто-зеленые 30-й мяч в этом чемпионате забивают, а «сиреневые» – пропускают.
Житомиряне проводят 10-й сухой матч в гостях.
40-я встреча «Ворсклы» и «Кривбасса» в чемпионатах Украины 15-й раз завершается победой криворожцев.
Бело-красно-черные празднуют 10-ю викторию в сезоне-2024/25.
Юрий Вернидуб проводит 80-й матч в УПЛ во главе «Кривбасса» (+39=16-25, 101-80).
Егор Твердохлеб, на 293-й минуте прервавший сухую серию бело-зеленых, забивает 10-й мяч в рядах криворожцев.
«Ворскла» терпит 119-е поражение на своем поле и повторяет антирекорд УПЛ, принадлежащий «Черноморцу».
Полтавчане проводят 10-й безголевой матч в этом чемпионате.
Общая сухая серия «Карпат» и Якова Кинарейкина достигает 375 минут, а домашняя – соответственно 740 и 457.
Брунинью становится автором самого скоростного хет-трика легионеров в УПЛ. Три мяча в ворота «моряков» он забивает с интервалом в 9 минут. Прежний рекорд, совладельцами которого были Михаил Поцхверия, Мацей Ковальчик и Матеус, бразильский хавбек львовян перекрывает на 4 минуты.
«Черноморец» терпит 208-е поражение на чужих полях, устанавливая новый антирекорд украинских чемпионатов.
Одесситы зарабатывают в общем 4-ю «баранку» подряд (мячи 1-9), а на выезде – 3-ю (мячи 1-8).
Безничейная серия сине-черных достигает 11 игр (+1-10).
«Черноморец» пропускает 13 игр кряду, а в гостях – 26, обновляя личный антирекорд.
«Верес» по-прежнему обходится без голов в гостях у «Ингульца» – 270 минут.
Красно-черные проводят 60-й сухой матч в элитном дивизионе.
«Колос», который 3-й раз подряд взял верх над «Зарей» (мячи 5-0), празднует 50-ю викторию в чемпионатах Украины.
Андрей Цуриков становится автором первого дубля ковалевцев в поединках с луганчанами. При этом второй его гол оказывается 400-м, пропущенным черно-бело-красными в родных стенах.
Павел Ориховский забивает 10-й мяч «Колоса» в баталиях с «Зарей».
20-й поединок в УПЛ на тренерском посту проводит Младен Бартулович (9=2-9, 24-25).
Луганчане терпят 10-е поражение в этом сезоне.
Черно-бело-красные продлевают безничейную домашнюю серию до 12 игр (+6-6) , но завершают 10-матчевую забивную. Последний раз «Заря» оставалась на «сухом пайке» 20 октября 2024 года – 0:1 на своем поле с «Кривбассом».
Луганчане не могут пробить защиту ковалевцев 337 минут кряду.
50-й матч в чемпионатах Украины проводят Константин Бычек («Оболонь») и Денис Пидгурский («Рух»), 1-й – Диегу Андрадина («Левый берег»), Клемент Икенна («Кривбасс») и Эрик Калинец («Рух»).
Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Ярослав Ракицкий («Черноморец»).
10-й мяч в УПЛ забивает Евгений Смирный, 5-й – Бруниньо (первый в ворота «Черноморца»), 1-й – Ян Костенко (в 20-й игре).
Во 2-м клубе элиты открывает голевой счет Антон Глущенко («Шахтер»).
2-й дубль в украинских чемпионатах делает Андрей Цуриков.
3-й пенальти из 3-х реализовывает Брунинью.
1-й мяч в УПЛ пропускает голкипер «Оболони» Денис Марченко – на 202-й минуте.
25-й сухой матч в элитном дивизионе проводит Андрей Клищук, 15-й – Георгий Ермаков, 10-й – Руслан Нещерет.
1-ю красную карточку зарабатывает Жан Тронтель (в 18-й игре).
10-й поединок в чемпионатах Украины проводит арбитр из Закарпатья Михаил Райда.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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