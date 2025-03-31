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Англия
31 марта 2025, 14:57 | Обновлено 31 марта 2025, 14:58
323
1

Зинченко на руку. Фланговый защитник Арсенала может перейти в Байер

Якуб Кивиор заинтересован команду Хаби Алонсо

31 марта 2025, 14:57 | Обновлено 31 марта 2025, 14:58
323
1
Зинченко на руку. Фланговый защитник Арсенала может перейти в Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Кивиор

Конкурент украинца Александра Зинченко в лондонском «Арсенале» Якуб Кивиор заинтересовал действующего чемпиона Германии леверкузенский «Байер».

Футболист сборной Польши оказался в списке интересов немецкого клуба, учитывая возможный уход двух важных защитников «Байера» Джонатана Та и Пьеро Инкапье.

Прогнозируется, что лондонский клуб готов продать Якуба за сумму не менее 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Кивиор сыграл 17 поединков, оформив две голевые передачи.

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Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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GloryUkraine
На Зіну в Арсеналі не розраховують. Куплять іншого захисника, а Зіну, якщо не продадуть, то відправлять в аренду, а якщо не вийде, то так і буде подеколи виходити на заміну.
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