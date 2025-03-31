Англия31 марта 2025, 14:57 | Обновлено 31 марта 2025, 14:58
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Зинченко на руку. Фланговый защитник Арсенала может перейти в Байер
Якуб Кивиор заинтересован команду Хаби Алонсо
31 марта 2025, 14:57 | Обновлено 31 марта 2025, 14:58
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Конкурент украинца Александра Зинченко в лондонском «Арсенале» Якуб Кивиор заинтересовал действующего чемпиона Германии леверкузенский «Байер».
Футболист сборной Польши оказался в списке интересов немецкого клуба, учитывая возможный уход двух важных защитников «Байера» Джонатана Та и Пьеро Инкапье.
Прогнозируется, что лондонский клуб готов продать Якуба за сумму не менее 16 миллионов евро.
В текущем сезоне Кивиор сыграл 17 поединков, оформив две голевые передачи.
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Комментарии 1
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На Зіну в Арсеналі не розраховують. Куплять іншого захисника, а Зіну, якщо не продадуть, то відправлять в аренду, а якщо не вийде, то так і буде подеколи виходити на заміну.
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