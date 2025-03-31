Зинченко на руку. Фланговый защитник Арсенала может перейти в Байер

Конкурент украинца Александра Зинченко в лондонском «Арсенале» Якуб Кивиор заинтересовал действующего чемпиона Германии леверкузенский «Байер».

Футболист сборной Польши оказался в списке интересов немецкого клуба, учитывая возможный уход двух важных защитников «Байера» Джонатана Та и Пьеро Инкапье.

Прогнозируется, что лондонский клуб готов продать Якуба за сумму не менее 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Кивиор сыграл 17 поединков, оформив две голевые передачи.