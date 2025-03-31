В Греции отреагировали на дубль Яремчука, сравнив с супергероем

30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Греции 2024/25 между командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос».

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

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После игры греческое издание sport24.gr отреагировало на дубль украинского нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчука:

«Мендилибар снимает новые «Мстители» с Яремчуком в главной роли лучшего из мстителей. Перезапуск Романа стоит отмечать отдельно. По слухам, он мог покинуть клуб в январе, но украинец остался и перевернул игру тем феерическим образом, на который способны нападающие. Нападающие живут своими голами, и когда они не забивают, то первыми понимают, что теряют доверие, причем не столько тренера, сколько болельщиков, и Яремчук это почувствовал. Но, наконец, он вернулся и постоянно забивает».