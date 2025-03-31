31 марта на турнире в Чарльстоне свою встречу первого круга проведут Ангелина Калинина (WTA 68) и Кэти Макнелли (WTA 397).

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Ангелина Калинина

Украинская теннисистка в этом сезоне не радует высокими результатами, спортсменка проводит слабый отрезок, проиграв 6 матчей из последних семи. На последнем турнире в Майами Калинина без особого сопротивления, чуть больше, чем за час, уступила «нейтралке» Виктории Азаренко – 3:6, 1:6.

Нельзя сказать, что Ангелина играет плохо, но где-то не хватает концентрации на весь матч, а большое количество поражений влияют на уверенность. Теннисистке нужна встряска, возможно, переход на грунт станет успешным для украинки.

Спортсменка в этом году провела 16 матчей, в которых одержала всего семь побед, лучшее ее выступление было в Брисбене, там Калинина дошла до полуфинала. Если вспомнить прошлый год, Ангелина провела на грунте 17 игр, одержав 10 побед.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Кэти Макнелли

Американская теннисистка находится в конце четвертой сотни рейтинга, но в 2022 году она входила в первую сотню. Этот турнир Маккнелли начала с квалификации, где сначала одолела австралийку Арина Родионову – 6:1, 3:0, после чего соперница снялась с матча. Не было проблем и во втором матче, где она уверенно обыграла землячку Клэр Лю.

Американке 23 года, на юниорском уровне она подавала большие надежды, сражалась с такими звездами, как Свентек и Гауфф. В итоге Макнелли стала специализироваться на парном разряде, на ее счету два финала турниров Большого шлема, она максимум поднималась на 11-ю строчку. На этом турнире у Макнелли высокий процент первой подачи 83% в первом матче и 75% во второй встрече.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Макнелли

Личные встречи

Соперницы пересекались всего раз, хотя это еще было в далеком 2020 году, на турнире серии ITF, тогда Калинина в упорной борьбе одержала победу – 2:6, 6:3, 6:4.

Прогноз

В данном противостоянии букмекеры не выделяют фаворита, такой матч действительно будет интересным и может завершиться с любым исходом. Несмотря на то, что американка находится в конце четвертой сотни, она представляет опасность и может сыграть в силу крепкого середняка. Я думаю, Калинина сможет одержать победу в этой встрече, ставлю на нашу спортсменку.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.95.