Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Кэти Макнелли. Прогноз на матч WTA 500 в Чарльстоне
WTA
31 марта 2025, 16:01 |
289
0

Ангелина Калинина – Кэти Макнелли. Прогноз на матч WTA 500 в Чарльстоне

Поединок 1/32 финала состоится 31 марта и начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву

31 марта 2025, 16:01 |
289
0
Ангелина Калинина – Кэти Макнелли. Прогноз на матч WTA 500 в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

31 марта на турнире в Чарльстоне свою встречу первого круга проведут Ангелина Калинина (WTA 68) и Кэти Макнелли (WTA 397).

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ангелина Калинина

Украинская теннисистка в этом сезоне не радует высокими результатами, спортсменка проводит слабый отрезок, проиграв 6 матчей из последних семи. На последнем турнире в Майами Калинина без особого сопротивления, чуть больше, чем за час, уступила «нейтралке» Виктории Азаренко – 3:6, 1:6.

Нельзя сказать, что Ангелина играет плохо, но где-то не хватает концентрации на весь матч, а большое количество поражений влияют на уверенность. Теннисистке нужна встряска, возможно, переход на грунт станет успешным для украинки.

Спортсменка в этом году провела 16 матчей, в которых одержала всего семь побед, лучшее ее выступление было в Брисбене, там Калинина дошла до полуфинала. Если вспомнить прошлый год, Ангелина провела на грунте 17 игр, одержав 10 побед.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Кэти Макнелли

Американская теннисистка находится в конце четвертой сотни рейтинга, но в 2022 году она входила в первую сотню. Этот турнир Маккнелли начала с квалификации, где сначала одолела австралийку Арина Родионову – 6:1, 3:0, после чего соперница снялась с матча. Не было проблем и во втором матче, где она уверенно обыграла землячку Клэр Лю.

Американке 23 года, на юниорском уровне она подавала большие надежды, сражалась с такими звездами, как Свентек и Гауфф. В итоге Макнелли стала специализироваться на парном разряде, на ее счету два финала турниров Большого шлема, она максимум поднималась на 11-ю строчку. На этом турнире у Макнелли высокий процент первой подачи 83% в первом матче и 75% во второй встрече.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Макнелли

Личные встречи

Соперницы пересекались всего раз, хотя это еще было в далеком 2020 году, на турнире серии ITF, тогда Калинина в упорной борьбе одержала победу – 2:6, 6:3, 6:4.

Прогноз

В данном противостоянии букмекеры не выделяют фаворита, такой матч действительно будет интересным и может завершиться с любым исходом. Несмотря на то, что американка находится в конце четвертой сотни, она представляет опасность и может сыграть в силу крепкого середняка. Я думаю, Калинина сможет одержать победу в этой встрече, ставлю на нашу спортсменку.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.95.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
31.03.2025 -
19:30
Кэти Макнелли
Победа Калининой 1.95 Сделать ставку
По теме:
Лацио – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Эюпспор – Башакшехир. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Кэти Макнелли Ангелина Калинина WTA Чарльстон прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной
Футбол | 31 марта 2025, 14:33 8
Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной
Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной

В марте 17-летний форвард «Байера» отказался прибыть в расположение сборной Украины U-20…

Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 31 марта 2025, 07:05 0
Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Чарльстоне

В 1-м раунде Ангелина сыграет против Кэти Макналли

ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
Футбол | 30.03.2025, 21:12
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Футбол | 31.03.2025, 10:20
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Бокс | 31.03.2025, 08:30
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина получила первый номер посева на грунтовом турнире в Руане
Элина Свитолина получила первый номер посева на грунтовом турнире в Руане
30.03.2025, 01:04 2
Теннис
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
30.03.2025, 17:18 19
Футбол
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2025, 23:46 21
Теннис
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
30.03.2025, 22:41
Футбол
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
29.03.2025, 20:43 3
Футбол
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
29.03.2025, 21:44 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем