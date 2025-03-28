ШАНДРУК: «Ничью против Ингульца нельзя считать отрицательным результатом»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями после ничейного матча против «Ингульца» (0:0) в 22 туре Украинской Премьер-лиги.

– Ничью сегодня нельзя считать негативным результатом. У нас был очень тяжелый выезд. Но, действительно, мы создали несколько очень хороших поводов. Если бы реализация была лучше – мы завоевали бы три очка.

Что касается Гио Куции – там было столкновение, сейчас знаем, что у него убой. Более подробную информацию будем после более глубокого обследования.

Что касается состояния Михаила Протасевича, Владислава Шарая и Виталия Дахновского – предварительно все хорошо. Но они тоже пройдут необходимое обследование по возвращении домой. Поле действительно было тяжеловато. Футболисты сетовали на его состояние. Если говорить о физическом состоянии игроков – у нас Дмитрий Годя тоже приболел.

Есть кадровые трудности. У нас очень мало времени до кубковой игры с Полесьем, поэтому постараемся оперативно реагировать на это. Завтра команда получит полноценный выходной, а с воскресенья начнем подготовку к кубковому матчу, – сказал Шандрук.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Верес», в котором команды не смогли обнаружить победителя.