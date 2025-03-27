Экс-игрок Ромы подробно рассказал о контракте для нового тренера
Убальдо Ригетти сообщил, что команду возглавит Гасперини
Экс-игрок итальянской «Ромы» Убальдо Ригетти рассказал, что клуб уже предложил контракт Джан Пьеро Гасперини.
Цитирует бывшего футболиста издание Tuttoasroma.
«Клуб уже имеет соглашение с Гасперини. Именно он будет новым тренером команды со следующего сезона.
Сейчас лишь согласовывается его переход из «Аталанты», ведь у него еще есть контракт на один сезон. «Рома« предложила Гасперини контракт на четыре года с зарплатой в 5 миллионов евро с повышением», – прокомментировал Ригетти.
Ранее стало известно, что Гасперини получил предложение от «Ромы» и взял время на размышления.
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