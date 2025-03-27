Экс-игрок Ромы подробно рассказал о контракте для нового тренера

Экс-игрок итальянской «Ромы» Убальдо Ригетти рассказал, что клуб уже предложил контракт Джан Пьеро Гасперини.

Цитирует бывшего футболиста издание Tuttoasroma.

«Клуб уже имеет соглашение с Гасперини. Именно он будет новым тренером команды со следующего сезона.

Сейчас лишь согласовывается его переход из «Аталанты», ведь у него еще есть контракт на один сезон. «Рома« предложила Гасперини контракт на четыре года с зарплатой в 5 миллионов евро с повышением», – прокомментировал Ригетти.

Ранее стало известно, что Гасперини получил предложение от «Ромы» и взял время на размышления.

