Родриго: игрок, которому наконец-то нужно отдать должное

Нынешний состав мадридского «Реала» вполне можно назвать новым «галактикос». Однако Родриго не совсем вписывается в этот проект. Он не такой медийный, как Килиан Мбаппе, Винисиус или Джуд Беллингем. Он не затмевает всеобщее внимание, как те 3 суперзвезды, которых после переезда Мбаппе в Испанию прошлым летом местная пресса назвала BMV, потому что они — главные герои этой команды.

Это те игроки, которые продают больше футболок, чем другие, те, которые собирают толпы на стадионах и, в конечном счете, забивают голы, которые делают «сливочных» той командой, которой они являются. Но говорить, что у «бланкос» атакующее трио, будет неуважительно по отношению к скромному, но все же невероятно талантливому Родриго. У «Реала» на самом деле четверка качественных нападающих, даже если об этом мало кто говорит.

Мнение о том, что Родриго не получает должного уважения или внимания, не является чем-то необычным, и все же он остается наименее известным из этой четверки. Если бы по какой-то причине «сливочным» пришлось продать кого-то из этих игроков, многие выбрали бы бразильца. Он просто не тот уровень суперзвезды, который нужен публике. Однако его важность для команды не вызывает сомнений. После победы «бланкос» в 1/16 финала Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» Беллингем рассказал в интервью, насколько он ценит Родриго, и насколько сильно его недооценивают. Это действительно так.

Сильная сторона 24-летнего вингера заключается в универсальности и готовностью пожертвовать собой ради команды. Хотя это не совсем отличительные черты типичных «галактикос», таких как Мбаппе или Криштиану Роналду. Вряд ли тренер осмелился бы поставить их на неудобные позиции, даже если это принесло бы больше пользы команде. Родриго же играет везде: справа, слева и в центре. Бразилец чаще действует на правом фланге, но у него нет закрепленной за ним позиции. Родриго не забивает голы и не отдает результативные передачи с такой же скоростью, как Мбаппе или Винисиус, но на самом деле он не сильно от них отстает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

С момента его дебюта в первой команде «Реала» в сентябре 2019 года, когда ему было всего 18 лет, Родриго набрал 113 очков по системе гол+пас в 169 матчах в стартовом составе и ​​87 выходах на замену во всех турнирах. Больше за это время набрали только Карим Бензема (167) и Винисиус (159), а Родриго большую часть этого времени все еще учился и привыкал к высоким требованиям «королевского клуба». Бразилец выполняет результативное действие в среднем каждые 136 минут. По этому показателю он лишь немного уступает Винисиусу (125,1 минуты) и Беллингему (115,1). Как и другие игроки атаки «сливочных», он также забивает важные голы.

К примеру, бразилец забивал в первой игре против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов и в поединках против «Манчестер Сити» прошлого сезона. Вышеупомянутый гол в матче против «матрасников» стал для Родриго 25-м в ЛЧ, что сделало его четвертым самым молодым игроком в истории турнира (24 года, 54 дня), забившим 25 мячей за одну команду. Впереди располагаются только Лионель Месси, Мбаппе и Рауль. Однако нет сомнений, что при нынешнем положении дел он находится далеко от главных событий на «Сантьяго Бернабеу».

С Мбаппе и Винисиусом у «бланкос» есть два лучших левосторонних нападающих в мировом футболе, так что вполне естественно, что в атаке им отдается предпочтение. В текущем сезоне чемпионата Испании 42,4% созданных моментов «Реала» пришлись на левый фланг — это самый высокий показатель в Ла Лиге. Показатель развития атак через правый фланг, где чаще всего действует Родриго, составляет всего 29,1%. У Мбаппе 30 голов и 4 результативные передачи во всех турнирах нынешней кампании. У Винисиуса 18 мячей и 11 ассистов.

14 голов и 8 результативных передач Родриго меркнут на их фоне, но это тоже немало. И все это не должно преуменьшать его значение для команды, поскольку с приходом Мбаппе, который также, как и Винисиус, нацелен на ворота, Родриго стал еще важнее. Он стягивает на себя соперников на другой стороне поля, открывая больше пространства для партнеров, и при этом все еще обеспечивая значительную атакующую угрозу со своей стороны. Только вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (24) и Винисиус (19) создали больше моментов в этом сезоне Ла Лиги с проходом с мячом на 5 метров и более, чем Родриго (18).

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Карло Анчелотти всегда был поклонником Родриго. После его возвращения в мадридский клуб в 2021-м году, году только Федерико Вальверде (199) сыграл за «Реал» больше матчей, чем Родриго (197). В то же время эти двое были единственными игроками, которые приняли участие в каждой из 13 игр «сливочных» на пути к триумфу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Каждый из них вышел на поле 12 раз в стартовом составе и 1 раз со скамейки запасных. С приходом Мбаппе «бланкос» стали более грозной командой в атаке, но они все еще далеки от совершенства. «Реал» уступил лидерство «Барселоне», которая успешно преодолела сложный период, выиграв только 3 матчей из 7 последних в национальном первенстве.

Неудивительно, что, учитывая, сколько невероятных нападающих есть в составе у «сливочных», их самые большие проблемы связаны с отсутствием баланса в обороне. Они сохранили ворота «сухими» только в двух последних матчах из 12-ти. Возможно, кто-то подумает, что было бы лучше продать одного из игроков атаки и за счет этого добавить оборонительного футболиста. Но выступления Родриго в этом сезоне показывают, что он выполняет не менее важную роль в атаке команды, даже если это не так заметно на первый взгляд. На самом деле, пришло время, чтобы бразилец начал получать признание, которого он явно заслуживает. Может этот парень и не вписывается в концепцию «галактикос», но без него точно было бы хуже.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst