Роман ДИДЫК: «Команда целенаправленно готовится к матчам с Динамо»

В матче 22-го тура УПЛ львовский «Рух» встретиться с киевским «Динамо». Матч состоится в субботу, 29 марта. А 2 апреля команды сыграют между собой в четвертьфинале розыгрыша Кубка Украины. О подготовке «Руха» к матчам с лидером УПЛ рассказал защитник львовского клуба Роман Дидык.

«В первую неделю паузы на матчи сборных мы собрались в среду и приступили к подготовке в режиме одноразовых тренировок. Далее уже перешли в привычный режим двух тренировок в день, а в субботу сыграли два спарринга. В то время как на этой неделе с понедельника команда уже целенаправленно готовится к матчам с «Динамо».

У киевлян много сильных сторон – это гранд украинского футбола. Сейчас «Динамо» лидирует в турнирной таблице, поэтому мы понимаем, что нас ждут серьезные игры как в чемпионате, так и в Кубке Украины. Прежде всего для нас важна следующая игра, поэтому сейчас концентрируемся на поединке в УПЛ. Конечно, интересно играть против такого соперника, еще и два матча подряд. Это хорошая возможность для «Руха» проверить свои силы на фоне сильного оппонента.

Для нас важна поддержка наших болельщиков, в том числе и на матчах с «Динамо». Ожидаем, что трибуны будут гнать нашу команду вперед, поэтому приглашаю фанатов на стадион, а «Рух» постарается порадовать зрителей хорошей игрой и попытается завоевать положительный результат».