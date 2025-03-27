Новичок Кривбасса: «Пока что сложность – только языковой барьер»

Нигерийский полузащитник Фердинанд Икенна присоединился к «Кривбассу» в феврале 2025 года. 22-летний футболист в официальных матчах за новую команду еще не играл, но надеется скоро выйти на поле.

– Во время тренировок ты выглядишь серьезно?

– Во время тренировок нужно быть серьезным и сосредоточенным на сто процентов. А время шуток уже наступает после занятий.

– Как проходит твоя адаптация в команде?

– Моя адаптация проходит очень хорошо. Игроки, тренеры, персонал – все невероятные, все замечательные. Всем спасибо за поддержку. Пока что сложность – только немного языковой барьер. Я все еще работаю над этим.

– Ты пытаешься учить украинский?

– Немного. Мне очень нравится украинский, поэтому я стараюсь учить какие-то базовые слова. Например, доброе утро, спокойной ночи, вкусно.

– Чем отличаются тренировки в «Кривбассе» и «Левски», твоем предыдущем клубе?

– Серьезный вопрос. Для меня тренировки в обеих командах очень хороши с точки зрения развития. Я бы сказал, что в «Левски» больше акцентируют внимание на тактике, владении мячом, контратаках, попытке забить мяч и защите. В «Кривбассе» в принципе все так же. Поэтому для меня разница небольшая.

– Как чувствуешь себя физически, когда сможем тебя увидеть на поле в официальных матчах?

– Физически я чувствую себя отлично. Не могу дождаться и показать себя, на что я способен.

– Когда, по твоему мнению, мы сможем увидеть тебя на поле в официальном матче?

– Надеюсь, уже в следующей игре.