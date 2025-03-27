Шахтер готовит трансфер Луиса Гильерме. Реакция болельщиков
«Шахтер» хочет подписать футболиста летом 2025 года
Донецкий «Шахтер» не теряет интерес к 19-летнему правому вингеру «Вест Хэма» Луису Гильерме. Во время зимнего тренсферного окна «Шахтер» делал предложение английскому клубу в размере 15 миллионов евро. «Вест Хэм» отказал, ведь заплатил за игрока 23 миллиона евро.
«Молотобойцы» хотят получить за Гильерме 30 миллионов евро. «Шахтер» надеется снизить цену в ходе переговоров.
avk2307: я вообще удивлен, что Шахтер упорно продолжает покупать бразильцев третьего класса даже тогда, когда бразильцы из основной сборной уже много лет ничего не показывают. Доказательством тому является очередное поражение сборной Бразилии в игре против Аргентины.
Умник: Сейчас очень большой спад у бразильцев. С 2002 года не могут они прийти в себя. Хотя страна развивается. Это уже не страна фавел. Сейчас Сан Паулу – это очень приличный город.
ĴØЌÉŔ: В чем прикол? В защите одни додики за то очередной атакующий футболист? Решили за топ 5 побороться?
ZloyDeda: Скорее Шахтер собьет свои зубы чем цену на этого игрока Мудрика никто не забыл и дергаться с ахметовцами не будут.
Maks23: Такие трансферы делать..чтоб попытаться обыграть условное Полесье..смешно..
apepa: раньше нужно было покупать, чемпионство уже уплыло..
Vbolivalnyk-Peter: Купить очередного папуаса да еще и за такие деньги, который «свалит» через полгода. ФИФА снова «прокинет» горняков, и Палкин снова будет «скрипеть» где только можно о вопиющей несправедливости... Ну такое удовольствие для Шахтера...
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