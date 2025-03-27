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  4. Джессика Пегула – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 марта 2025, 16:12 |
149
0

Джессика Пегула – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами

27 марта 2025, 16:12 |
149
0
Джессика Пегула – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) состоятся полуфинальные матчи.

Последним, пятым запуском на центральном корте сыграют Джессика Пегула (США, WTA 4) и Александра Эала (Филиппины, WTA 140). Ориентировочное время старта матча – 02:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперников.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Жасмин Паолини.

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Джессика Пегула Александра Эала смотреть онлайн WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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