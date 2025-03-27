Джессика Пегула – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) состоятся полуфинальные матчи.

Последним, пятым запуском на центральном корте сыграют Джессика Пегула (США, WTA 4) и Александра Эала (Филиппины, WTA 140). Ориентировочное время старта матча – 02:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперников.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Жасмин Паолини.

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