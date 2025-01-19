«Я не хочу». Гармаш намекнул на завершения карьеры

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш, который первую часть нынешнего сезона провел в составе «Металлиста 1925», активно размышляет о завершении карьеры.

«Я не ищу вариантов. Хочу поиграть просто где-нибудь в свое удовольствие... Не на профессиональном уровне. Я уже выиграл. Поэтому хочу в удовольствие уже играть.

34-летний Гармаш провел в текущем сезоне за основную команду харьковчан два матча, без результативных действий. Контракт экс-хавбека Динамо и сборной Украины с Металлистом 1925 года действует до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Денис Гармаш расторг контракт с «Металлистом 1925».