И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб

35-летний Ярослав Ракицкий может приобрести украинский клуб.

Как сообщает Динамомания, экс-игрок донецкого Шахтера близок к тому, чтобы стать владельцем ФСК Мариуполь, который выступает в Первой лиге Украины.

Источник утверждает, что игроки команды из Мариуполя уже несколько месяцев не получают зарплату.

Летом 2024 года после завершения срока действия контракта с Шахтером Ракицкий оказался в статусе свободного агента. Ранее была информация, что Ярослав может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

Отметим, что Ракицкий за свою карьеру провел 54 матча в составе сборной Украины и забил 4 гола.