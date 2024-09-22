И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
Экс-игрок донецкого Шахтера может стал владельцем ФСК Мариуполь
35-летний Ярослав Ракицкий может приобрести украинский клуб.
Как сообщает Динамомания, экс-игрок донецкого Шахтера близок к тому, чтобы стать владельцем ФСК Мариуполь, который выступает в Первой лиге Украины.
Источник утверждает, что игроки команды из Мариуполя уже несколько месяцев не получают зарплату.
Летом 2024 года после завершения срока действия контракта с Шахтером Ракицкий оказался в статусе свободного агента. Ранее была информация, что Ярослав может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.
Отметим, что Ракицкий за свою карьеру провел 54 матча в составе сборной Украины и забил 4 гола.
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