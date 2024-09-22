Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
Украина. Первая лига
22 сентября 2024, 04:40 |
1547
0

И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб

Экс-игрок донецкого Шахтера может стал владельцем ФСК Мариуполь

22 сентября 2024, 04:40 |
1547
0
И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

35-летний Ярослав Ракицкий может приобрести украинский клуб.

Как сообщает Динамомания, экс-игрок донецкого Шахтера близок к тому, чтобы стать владельцем ФСК Мариуполь, который выступает в Первой лиге Украины.

Источник утверждает, что игроки команды из Мариуполя уже несколько месяцев не получают зарплату.

Летом 2024 года после завершения срока действия контракта с Шахтером Ракицкий оказался в статусе свободного агента. Ранее была информация, что Ярослав может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

Отметим, что Ракицкий за свою карьеру провел 54 матча в составе сборной Украины и забил 4 гола.

По теме:
ЛУПАШКО: «Игра Карпат по сравнению с матчем против Шахтера не изменилась»
Луческу рассказал, как Дуглас Коста угрожал ему, приняв боксерскую стойку
Тренер Карпат: «Передали, что после Шахтера эксперты были недовольны»
ФСК Мариуполь Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк свободный агент
Даниил Агарков Источник: Динамомания
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Меня лишили девственности!» Фьюри сообщил, что сделает с Усиком в реванше
Бокс | 21 сентября 2024, 22:27 9
«Меня лишили девственности!» Фьюри сообщил, что сделает с Усиком в реванше
«Меня лишили девственности!» Фьюри сообщил, что сделает с Усиком в реванше

Тайсон вспомнил о поражении от Александра

Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Футбол | 21 сентября 2024, 20:16 2
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ

Киевляне сыграли вничью с Рухом

«Это наша реальность». Мичел – о третьем подряд поражении Жироны
Футбол | 21.09.2024, 23:18
«Это наша реальность». Мичел – о третьем подряд поражении Жироны
«Это наша реальность». Мичел – о третьем подряд поражении Жироны
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Бокс | 21.09.2024, 20:23
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 21.09.2024, 08:17
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
21.09.2024, 01:06 5
Бокс
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
21.09.2024, 17:49 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
21.09.2024, 20:53 5
Футбол
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
21.09.2024, 08:58 6
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
Динамо U-19 забило 10 голов. Это случилось второй раз в сезоне
Динамо U-19 забило 10 голов. Это случилось второй раз в сезоне
20.09.2024, 16:52 17
Футбол
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
20.09.2024, 21:00 7
Футзал
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
20.09.2024, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем