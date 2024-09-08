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  4. Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 18:50 |
7803
10

Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий

Летом нынешнего года Ярослав в очередной раз попрощался с «Шахтером»

08 сентября 2024, 18:50 |
7803
10
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

35-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий, который летом нынешнего года после завершения срока действия контракта с «Шахтером» оказался в статусе свободного агента, находится в поиске вариантов продолжения карьеры.

По информации, озвученной в авторском проекте Александра Денисова «Гра Футболів», Ракицкий может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

За «Шахтер» Ракицкий выступал с 2009 по 2019 и с 2023 по 2024 годы.

Также на счету центрбека 54 матча и 4 забитых мяча в составе сборной Украины.

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Ярослав Ракицкий трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ чемпионат Катара по футболу чемпионат Китая по футболу чемпионат ОАЭ по футболу
Алексей Сливченко Источник: Гра Футболів
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Комментарии 10
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turist86
А на якій підставі його випустять за кордон?
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
1972
В ЗСУ.
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+3
Remark
Так смішно!
Збірників зі списку Б не змогли оформити документи на виїзд закордон після травм Мудрика і Довбика, а Ракіцького з країни випустять без проблем, вірно? Чи він вже не в Україні?
Ответить
+3
Толян
Ренат уже и трубку не возьмет от него...
Ответить
+1
Виктор Войцеховский
Тю. Я думал в чемпе ДыРы играть будет. Поможет так сказать братьям по лишнехромосомному разуму.
Ответить
0
prorok
ОАЕ оптимальный вариант. Условия лучше чем где нибудь .
Ответить
0
ТвояМамка
В условном Металлисте25 явно бы не затерялся..
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-2
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