Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий

35-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий, который летом нынешнего года после завершения срока действия контракта с «Шахтером» оказался в статусе свободного агента, находится в поиске вариантов продолжения карьеры.

По информации, озвученной в авторском проекте Александра Денисова «Гра Футболів», Ракицкий может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

За «Шахтер» Ракицкий выступал с 2009 по 2019 и с 2023 по 2024 годы.

Также на счету центрбека 54 матча и 4 забитых мяча в составе сборной Украины.