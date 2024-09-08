Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Летом нынешнего года Ярослав в очередной раз попрощался с «Шахтером»
35-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий, который летом нынешнего года после завершения срока действия контракта с «Шахтером» оказался в статусе свободного агента, находится в поиске вариантов продолжения карьеры.
По информации, озвученной в авторском проекте Александра Денисова «Гра Футболів», Ракицкий может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.
За «Шахтер» Ракицкий выступал с 2009 по 2019 и с 2023 по 2024 годы.
Также на счету центрбека 54 матча и 4 забитых мяча в составе сборной Украины.
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