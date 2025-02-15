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Испания
15 февраля 2025, 19:54 | Обновлено 15 февраля 2025, 20:02
1613
3

Стало известно, за какие слова судья удалил Беллингема в матче Реала

Звездный хавбек послал арбитра

15 февраля 2025, 19:54 | Обновлено 15 февраля 2025, 20:02
1613
3
Стало известно, за какие слова судья удалил Беллингема в матче Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Реала Джуд Беллингем в матче чемпионата Испании против Осасуны (1:1) получил прямую красную карточку на 39-й минуте.

После того, как рефери начал что-то объяснять игроку и не планировал никаких санкций, Беллингем прокричал арбитру: «Я к тебе обращался с уважением. Пошел на*ер (fuck off».

Это и вынудило Мунуэру Монтеро показать прямую красную.

В нынешнем сезоне у Реала регулярно есть претензии к арбитрам по поводу их решений.

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Реал Мадрид Джуд Беллингем Ла Лига чемпионат Испании по футболу Осасуна удаление (красная карточка)
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 3
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TolsTIyELF
Це тому що йому це дозволяли. Буде смішно якщо саме ця нічія стане причиною перемоги Барселони.
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0
Harun Bakircioğlu
Селебрити, на 2-3 матча отдохнуть
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0
cаша зардунов
Черезчур зiрковий.
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0
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