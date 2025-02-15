Испания15 февраля 2025, 19:54 | Обновлено 15 февраля 2025, 20:02
1613
3
Стало известно, за какие слова судья удалил Беллингема в матче Реала
Звездный хавбек послал арбитра
15 февраля 2025, 19:54 | Обновлено 15 февраля 2025, 20:02
1613
3
Хавбек Реала Джуд Беллингем в матче чемпионата Испании против Осасуны (1:1) получил прямую красную карточку на 39-й минуте.
После того, как рефери начал что-то объяснять игроку и не планировал никаких санкций, Беллингем прокричал арбитру: «Я к тебе обращался с уважением. Пошел на*ер (fuck off».
Это и вынудило Мунуэру Монтеро показать прямую красную.
В нынешнем сезоне у Реала регулярно есть претензии к арбитрам по поводу их решений.
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Комментарии 3
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Це тому що йому це дозволяли. Буде смішно якщо саме ця нічія стане причиною перемоги Барселони.
Селебрити, на 2-3 матча отдохнуть
Черезчур зiрковий.
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