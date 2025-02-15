Стало известно, за какие слова судья удалил Беллингема в матче Реала

Хавбек Реала Джуд Беллингем в матче чемпионата Испании против Осасуны (1:1) получил прямую красную карточку на 39-й минуте.

После того, как рефери начал что-то объяснять игроку и не планировал никаких санкций, Беллингем прокричал арбитру: «Я к тебе обращался с уважением. Пошел на*ер (fuck off».

Это и вынудило Мунуэру Монтеро показать прямую красную.

В нынешнем сезоне у Реала регулярно есть претензии к арбитрам по поводу их решений.