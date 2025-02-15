Клюйверт достиг отметки в 100 результативных действий в клубной карьере
В матче против «Саутгемптона» Джастин отметился результативной передачей
Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт во встрече против «Саутгемптона» отдал ассист, который стал его 100-м результативным действием на клубном уровне (63 гола, 37 ассистов).
15 февраля состоялся поединок 25-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Борнмутом». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1.
Всего за английский клуб Джастин отметился 29 результативными действиями (21 Г + 8 А) в 63 матчах.
В этой кампании Премьер-лиги Клюйверт принял участие в 24 поединках, забил 11 голов и отдал 5 ассистов. «Борнмут» находится на пятом месте в таблице лиги (12 побед, 7 ничьих, 6 поражений).
Justin Kluivert club career:— StatMuse FC (@statmusefc) February 15, 2025
100 G/A
63 goals
37 assists pic.twitter.com/WyrSvnbin3
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