Клюйверт достиг отметки в 100 результативных действий в клубной карьере

Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт во встрече против «Саутгемптона» отдал ассист, который стал его 100-м результативным действием на клубном уровне (63 гола, 37 ассистов).

15 февраля состоялся поединок 25-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Борнмутом». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Всего за английский клуб Джастин отметился 29 результативными действиями (21 Г + 8 А) в 63 матчах.

В этой кампании Премьер-лиги Клюйверт принял участие в 24 поединках, забил 11 голов и отдал 5 ассистов. «Борнмут» находится на пятом месте в таблице лиги (12 побед, 7 ничьих, 6 поражений).